Brutal triple choque de ruta 7: cuántas fueron las personas heridas y cuál es su estado de salud

El impactante siniestro ocurrió este viernes por la tarde en un cruce peligroso de la ciudad. Salud informó cómo se encuentran los heridos.

El impactante choque múltiple ocurrido este viernes por la tarde en el cruce de Ruta 7 sigue generando preocupación, principalmente por saber cuántas fueron las personas que resultaron heridas y cuál es su estado de salud. Desde la cartera sanitaria provincial brindaron a LM Neuquén la información.

El accidente ocurrió ayer alrededor de las 18.40 , a la altura de la estación de servicio Puma, en Centenario , e involucró a tres vehículos. El comisario Héctor Ariel Valdez , jefe de la División Tránsito Villa Obrera, explicó a este medio cómo fue la maniobra que provocó el choque entre una Ford EcoSport, una Renault Duster y un Chevrolet Agile.

El jefe policial relató que el siniestro se originó cuando la EcoSport intentó realizar una maniobra de giro en la dársena ubicada frente a la estación de servicio, con una “aparente intención de cargar combustible”, indicó.

En ese momento, fue impactada desde atrás por la Duster y la camioneta perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario para impactar de frente contra el Chevrolet Agile.

Tras el fuerte choque, los tres vehículos quedaron atravesados sobre la calzada, lo que generó complicaciones inmediatas en la circulación. En el lugar, trabajaron agentes de Tránsito de Villa Obrera, bomberos voluntarios, personal policial de la Comisaría Quinta y ambulancias del Hospital Natalio Burd.

Hospital Centenario Neuquen Los integrantes de la guardia pediátrica del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé golpeado pero sus esfuerzos resultaron inútiles.

¿Cuántas fueron las personas heridas?

Respecto a las personas involucradas, en un primer momento desde el cuerpo de bomberos se informó que siete personas fueron asistidas. Sin embargo, este sábado el jefe policial explicó que tres personas debieron ser trasladadas al nosocomio local, entre ellas un menor.

LM Neuquén se comunicó con personal del Ministerio de Salud de la provincia para conocer el detalle. Las autoridades informaron que en total hubo seis personas involucradas en el siniestro.

Además, explicaron que “la situación fue controlada sin complicaciones. Todos los pacientes presentaron traumatismos leves y fueron dados de alta tras su evaluación; no fue necesario realizar derivaciones”.

triple choque centenario 1 Gentileza: Policía de la provincia de Neuquén.

¿Quiénes fueron los involucrados?

Desde Salud explicaron que entre las personas afectadas se identificó a dos docentes. Por lo que “se realizó la denuncia a la ART para que continúen con sus controles médicos por esa vía.

En relación con los menores, agregaron que fueron tres los involucrados. Una niña de 5 años, un niño de aproximadamente 8 o 9 años y una niña de 11 años. Todos con cuadros leves.

Finalmente, resaltaron que se aplicó el protocolo de placa de politrauma a los involucrados y, luego de confirmar que no presentaban lesiones de gravedad, se les otorgó el alta médica desde el hospital.

asi fue el brutal choque multiple centenario

El episodio generó fuerte repercusión por la magnitud del impacto y por el lugar donde ocurrió. Se trata de uno de los cruces más peligrosos de la ciudad, donde se han registrado innumerables siniestros viales.