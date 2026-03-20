Brutal choque múltiple en un peligroso cruce de Ruta 7: siete heridos y una camioneta que se dio a la fuga

Las personas heridas fueron trasladadas al hospital. Buscan a un conductor que se escapó y que sería el responsable del siniestro.

Un nuevo choque de grandes proporciones se registró en el cruce de la Ruta 7 , a la altura de la estación de servicio Puma, durante la tarde de este viernes 20, y dejó como saldo varios heridos y un importante despliegue de equipos de emergencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando una Volkswagen Amarok habría realizado una maniobra imprudente que desencadenó una colisión en cadena. En primera instancia, una Renault Duster impactó contra una Ford Ecosport , que terminó desplazándose hacia el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Agile.

Tras el fuerte choque, los tres vehículos quedaron atravesados sobre la calzada, lo que generó complicaciones inmediatas en la circulación. En pocos minutos arribaron al lugar bomberos voluntarios, personal policial de la Comisaría Quinta, agentes de Tránsito de Villa Obrera y ambulancias del Hospital Natalio Burd.

De acuerdo a lo informado por los bomberos a LM Neuquén, se asistió a siete personas, entre ellas dos menores de edad, quienes presentaban dolores en la zona lumbar. Todos los ocupantes se encontraban conscientes y llevaban colocado el cinturón de seguridad, mientras que los airbags de los vehículos también se activaron durante el impacto.

Choque ruta 7 centenario

Además, un agente penitenciario y un ex bombero que se encontraban en la zona colaboraron en las primeras tareas junto a efectivos de la Policía Metropolitana. Para ordenar la circulación, se implementaron desvíos hacia la calle Expedicionarios del Desierto mediante la colocación de conos.

El tránsito se vio seriamente afectado, con largas filas de vehículos, ya que debió ser interrumpido de manera intermitente mientras el subcomandante Patricio Álvarez y el personal de bomberos retiraban los rodados siniestrados y realizaban la limpieza de la calzada, que había quedado con restos de plástico y aceite.

Este cruce es uno de los más peligrosos de la zona, conocido como el "cruce de la Puma". Allí, se han registrado innumerables siniestros viales.

Brutal agresión sobre Ruta 7

Este jueves se registró un inusual accidente de tránsito sobre Ruta 7, a la altura de la primera rotonda de Centenario cuando el grueso de los vehículos circula en sentido norte-sur, es decir, desde la vecina ciudad a Neuquén.

Ocurrió entre las 7 y las 8 de esta mañana. Se trató de un choque del que no se saben mayores detalles, excepto que no fue de gravedad, y solo causó algunos daños materiales menores. Aparentemente el conductor de una camioneta Toyota Hilux habría sido el responsable del choque. Tras la colisión, los automovilistas involucrados procedieron a intercambiar documentación y, en medio de ese intercambio, el conductor del vehículo chocado recibió una llamada.

agresión- ruta 7-3 Gentileza Centenario Digital

Esa fue la situación que el hombre que conducía la camioneta aprovechó para subirse al vehículo. En un mínimo descuido, lo encendió y arrancó. Por eso, el otro conductor lo siguió por la ruta; como el tránsito era intenso por la mañana, lo alcanzó en un semáforo.

El conductor que había sido chocado se bajó y golpeó la ventanilla del acompañante de la camioneta y esta acción provocó el inmediato enojo del conductor, quien se bajó con un palo en mano y fue directo a agredirlo. El otro se sorprendió y trató de retroceder, pero el palo le pegó de lleno en la cabeza. La agresión dejó a la víctima con algunas lesiones visibles y la cabeza ensangrentada, mientras el agresor huyó de forma definitiva.

Casi todo el incidente quedó registrado por una cámara dentro del vehículo de la víctima. Según publicó Centenario Digital, el vehículo del conductor agresor tendría una patente cuya terminación sería 968 y - de acuerdo a la información que accedieron - estaría radicado en la provincia de La Pampa.

Se desconocía a última hora de la noche si la víctima había radicado una denuncia, aunque hubo intervención policial por el choque e incidente.