Dos conductores se salvaron de milagro tras choque frontal en la Ruta 40

El choque se registró a unos 20 kilómetros de Villa La Angostura, por lo que intervinieron autoridades de dicha localidad.

En medio de la lluvia en el sector cordillerano, dos conductores vivieron una situación que rápidamente se podría haber transformado en tragedia. Se salvaron de milagro tras protagonizar un choque frontal en la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura.

Según reportó el portal Realidad Sanmartinense, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 2140, en cercanías del puente Rucamalén . De acuerdo a la información brindada por las autoridades, se trató de un choque frontal entre dos vehículos: un Fiat Cronos de cuatro puertas y una camioneta tipo utilitario Peugeot Partner.

Tras recibirse el aviso, los equipos de emergencia del Hospital de Villa La Angostura se dirigieron al lugar.

Al arribar, dialogaron con los pasajeros de cada vehículo, pero afortunadamente se constató que ninguno había sufrido lesiones. Personal de la Comisaría 28 también arribó a la escena en simultáneo y realizó las pericias accidentológicas y la desviación del tránsito para no afectar la escena.

accidente ruta 40 (1)

Aunque no se sabe con exactitud qué provocó el siniestro, el mismo se dio en el contexto de una importante lluvia en el sector, lo que suele afectar la visibilidad y también las condiciones de la cinta asfáltica, por lo que se estima que puede haber sido un factor determinante.

Una vez completadas las actuaciones y no debiendo trasladar a ninguno de los afectados a un centro de salud, la circulación en el sector se normalizó.

Se recomienda circular con precaución en la zona y respetar las normas de tránsito para prevenir este tipo de accidentes.

Además de la lluvia, en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento para varios sectores del país, que incluyen el oeste de Neuquén.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades elevadas, lo que genera condiciones adversas tanto para la circulación vehicular como para actividades en áreas abiertas.

En estos casos, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno.

Violento derrape en la Ruta 237

Un nuevo siniestro vial ocurrió el viernes pasado en la Ruta Nacional 237 a la altura del kilómetro 1400, en Piedra del Águila, cuando el conductor de un auto perdió el control y derrapó sobre la calzada. No se registraron personas heridas, solo daños materiales.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, a las 12:47, se recibió el llamado alertando sobre un accidente. Rápidamente, una dotación se dirigió hacia el lugar para verificar la situación y asistir en el operativo.

Al arribar, los equipos constataron que se trataba del derrape de un vehículo Fiat Palio, en el que se trasladaba un solo ocupante. Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones.

derrape en piedra del aguila

El incidente dejó únicamente daños materiales en el rodado.

En el lugar trabajaron personal de emergencias junto con una ambulancia y efectivos de la División Tránsito, quienes realizaron tareas de prevención para resguardar la zona y evitar nuevos incidentes en el sector de la ruta.