Fuerte choque en Ruta 7 camino a Neuquén entre una moto y un auto: hay demoras

El siniestro ocurrió en el tramo entre Centenario y Neuquén, a pocos metros de la bajada desde Autovía Norte. El motociclista fue asistido en el lugar.

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta volvió a generar preocupación este martes en uno de los accesos más transitados hacia la capital neuquina. El choque ocurrió sobre Ruta 7 , en sentido Centenario-Neuquén , y provocó demoras en la circulación mientras personal policial intervenía en el lugar.

El hecho se registró alrededor de las 11:30, a escasos metros de la salida de la Autovía Norte, en una franja horaria de intenso movimiento vehicular por el ingreso a la ciudad. Por causas que se intentan establecer, una motocicleta y un automóvil blanco colisionaron sobre la calzada.

Tras el impacto, el conductor de la moto quedó sobre la cinta asfáltica, aunque llevaba colocado el casco de seguridad al momento del siniestro. Efectivos policiales que llegaron rápidamente al lugar lo asistieron y permanecieron junto a él mientras aguardaban el arribo del personal de salud.

Según se pudo observar en el lugar, la presencia policial permitió ordenar parcialmente el tránsito en una zona donde suelen registrarse complicaciones por el caudal constante de vehículos que circulan entre Centenario y Neuquén, especialmente en horarios pico.

Embed

El auto involucrado permaneció detenido sobre la ruta tras la colisión, mientras se realizaban las primeras actuaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer responsabilidades.

Noticia en desarrollo.-