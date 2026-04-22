Confirman la identidad del motociclista que murió tras ser embestido en Ruta 7: el pedido de su familia

Buscan colaboración para el traslado de los restos a su origen, que implica un traslado de 2300 kilómetros. Cómo ayudar a la familia del joven trabajador.

El joven motociclista de 32 años fue víctima de un choque fatal cuando se dirigía al trabajo.

El trágico choque fatal ocurrida en la mañana del miércoles en la Avenida Ricardo Alfonsín (ex Ruta 7) dejó como víctima a un joven motociclista de 32 años. Mientras que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante una investigación para esclarecer el siniestro, la comunidad neuquina se moviliza frente al dolor y en solidaridad con la familia.

El siniestro se produjo cerca de las 6:50, en la mano que va de Centenario a Neuquén, a la altura del Tercer Puente cuando por motivos que se intentan establecer, la moto 110 cc y un camión con doble acoplado chocaron.

Los primeros indicios señalaban que el motociclista llevaba mameluco y se dirigía a trabajar cuando ocurrió el impacto fatal. Durante varias horas, su identidad no había podido confirmarse oficialmente.

motocicilista muerto ruta 7 Este miércoles por la mañana se registró un choque fatal en Ruta 7 donde murió un motociclista arrastrado por un camión.

Confirman la identidad del joven: "Su familia nos necesita"

Tras el accidente, con el paso de las horas comenzó a circular en redes sociales un mensaje que conmovió a vecinos neuquinos y que como la víctima, llegaron de distintas provincias para buscar un futuro mejor en Neuquén. En tanto, el Ministerio Público Fiscal confirmó a LM Neuquén que el joven fue identificado como Guillermo Damián Montellano.

La víctima era oriunda de Salta, se encontraba a unos 2.300 kilómetros de su familia. Según el texto de la publicación difundida por allegados, todos lo conocían como "Guille" y le tenían gran afecto. “Su familia de General Mosconi nos necesita para poder despedir a Guillermo", expresa el texto. La localidad, también reconocida por su desarrollo petrolero, se ubica en el norte salteño, a unas 27 horas de viaje en vehículo y ya estaría en marcha la ayuda entre sus vecinos.

En este sentido, recalca que "la muerte lo encontró lejos de su casa y de su gente", por lo que sus hermanas ahora deben viajar hasta Neuquén para retirar los restos y trasladarlos nuevamente al barrio 20 de Febrero, donde esperan darle sepultura.

muerto ruta 7 motociclista

Aunque no difundieron el monto necesario para realizar las diligencias, aseguraron que los gastos del traslado superan lo que podrían cubrir por su cuenta y recurrieron a una campaña solidaria. "Se necesita colaboración, aunque sea mínima, para que las hermanas puedan viajar y darle a Guille una despedida digna junto a los suyos”, expresa la convocatoria.

“Cuando el dolor golpea a uno, golpea a todos”

El mensaje que circula entre vecinos destaca que la comunidad ya comenzó a organizarse para ayudar. “El mensaje es claro: nos necesitan. Los vecinos comparten, preguntan cómo ayudar y se organizan porque saben que cuando el dolor golpea a uno, golpea a todos”.

La familia Montellano agradeció cada gesto de solidaridad y pidió acompañamiento para poder cerrar el duelo “como corresponde: con Guille en casa y con una cristiana sepultura”.

Mientras avanza la investigación del choque fatal para determinar la dinámica del hecho, la historia del joven trabajador abrió una cadena de ayuda que intenta cruzar provincias y redes sociales. El alias que figura en el flyer para enviar donaciones es: bata.801.cantan.mp

choque fatal

Cómo fue el grave choque en Ruta 7

El caso quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi de la Fiscalía de Homicidios quien solicitó la autopsia para determinar las causales mientras avanza en otras tareas de investigación para deslindar responsabilidades en el trágico choque fatal.

En consecuencia, de acuerdo al informe preliminar de autopsia, el joven falleció como consecuencia de traumatismo de cráneo. La fiscal del caso también requirió a la Policía provincial la realización de una pericia accidentológica, y entrevistar a diversos testigos.

Con la información que surja de ambas medidas, junto con el relevamiento de cámaras en la zona, se determinará la dinámica del siniestro vial y se evaluarán los próximos pasos en el contexto de la investigación iniciada.

El comisario Ariel Elizondo, jefe de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, brindó detalles del hecho y confirmó información clave que se conoció en las últimas horas.

Según explicó Elizondo a LU5, el siniestro involucró a un camión con acoplado de la empresa Logistic Express, conducido por un hombre de 39 años, y una moto de 110 centímetros cúbicos. De acuerdo a las imágenes el camión acarreaba un doble acoplado rojo de gran longitud.

Muerto en la Ruta 7 (2) Claudio Espinoza

“El joven del rodado menor falleció en el lugar”, confirmó el comisario en cuanto al desenlace para el joven cuyo cuerpo quedó tendido en el asfalto. En el lugar, personal de Criminalística montó el biombo para evaluar su cadáver y luego fue trasladado a la Morgue.

Uno de los datos nuevos del caso confirmados por la policía es que al conductor del camión se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El hombre fue entrevistado en el lugar, aunque sus declaraciones quedaron reservadas para la investigación judicial. Por su parte, según las primeras informaciones, por motivos que se desconocen, el camión embistió al vehículo de menor porte y lo habría arrastrado unos trescientos metros hasta que otro automovilista le advirtió con desesperación que había chocado.