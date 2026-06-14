Echaron a un ñoqui que tenía una conocida trayectoria política en Neuquén

“Lo que estaba pasando era político con privilegios; jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias, ahora estamos comprando las camionetas para el Estado; ñoquis por todos lados; hoy terminamos echando a uno que precisamente manejó Viviendas muchos años”, dijo este sábado el gobernador Rolando Figueroa , al referirse “al antes y al después” en la provincia. Lo hizo durante un acto de entrega de escrituras, que se realizó en San Martín de los Andes .

El gobernador explicó que ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Pero ahora, su despido se suma a tantos otros que se sucedieron desde diciembre de 2023, cuando la presente gestión de gobierno puso en marcha la tolerancia cero contra ñoquis, indisciplinados e indeseables.

Esa decisión llegó junto a otra a la que se considera complementaria: la de reducir los tiempos administrativos, para evitar que esos sujetos se sigan aprovechando del Estado.

El gobernador Rolando Figueroa, en un acto en San Martín de los Andes, donde hizo el anuncio de la cesantía del exfuncionario.

Políticas de austeridad

“Estas y otras medidas forman parte de las políticas de austeridad y de las acciones que se implementaron para dejar atrás los vicios de la vieja política. Entre ellas, la eliminación de los gastos innecesarios del Estado y la reducción de la planta política en un 87 por ciento”, se indicó desde el Ejecutivo provincial.

“Nosotros llegamos al gobierno hace dos años y medio y no quisimos que las cosas siguieran como venían, porque tenemos una gran oportunidad como provincia”, destacó el gobernador durante el acto de este sábado, en el que se entregaron 73 escrituras a vecinos de San Martín de los Andes, como parte del plan Neuquén Habita, una política de Estado que prevé el desarrollo de 20.000 soluciones habitacionales a lo largo y ancho de la provincia.

Quién es el despedido

El nuevo despedido es el expresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Rodolfo Kaiser, quien en mayo de 2018 fue condenado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén a pagarle al Estado 11.280.055 pesos por no haber justificado una serie de gastos durante 2011. En otras palabras, el exfuncionario no aportó facturas ni comprobantes que pudieran justificar el destino del dinero faltante.

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En aquellos tiempos, Kaiser no fue un funcionario más. Nada de eso, en las elecciones de 2015, fue el primer candidato a diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), aunque estuvo muy lejos de las consideraciones de la población; tal es así que no sólo no consiguió ingresar, sino que, además, ese partido perdió una banca en el Congreso de la Nación.

También por aquellos años, Kaiser fue objeto de una causa judicial por supuestas irregularidades en contrataciones para obras públicas durante su gestión al frente del IPVU. Ahora lo alcanzó la purga, producto de la tolerancia cero a las indisciplinas en la administración pública, caiga quien caiga y le toque a quien le toque.