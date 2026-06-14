Rolando Figueroa recorrió obras clave para el desarrollo del sur de Neuquén

El gobernador de la provincia supervisó los trabajos que se llevan a cabo en la Región de los Lagos del Sur, como obras viales, escuelas y viviendas.

En la Región de los Lagos del Sur, el Gobierno neuquino avanza con obras y servicios destinados no sólo a impulsar el turismo -la segunda actividad económica de la provincia- sino también a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Durante este fin de semana, el gobernador Rolando Figueroa desplegó una nutrida agenda de actividades, en esta región que se prepara para recibir el invierno y con él, una de sus temporadas fuertes.

El mandatario entregó más de cien escrituras a familias de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, que a partir de ahora podrán acceder a los créditos no bancarios que otorga la provincia para ampliación y refacción de viviendas. “La escritura no es el final de un trámite, sino el comienzo de una nueva etapa”, destacó Figueroa y recordó que después de muchos años de espera, la Provincia comenzó a agilizar la entrega para todos los habitantes del territorio.

Las escrituras son parte del plan Neuquén Habita, una política de Estado que prevé el desarrollo de 20.000 soluciones habitacionales con una inversión de 450 millones de dólares, a lo largo y ancho de la provincia. “Necesitamos que la gente pague su vivienda porque eso es lo que permite que otra persona acceda a esa posibilidad” , remarcó al destacar esta nueva etapa en la historia de la provincia, que es de desarrollo y compromiso.

“Lo importante es que esto termina respondiendo a un sistema en donde los neuquinos hemos elegido de qué manera vivir. Y eso lo tenemos que cuidar porque lo estamos logrando entre todos”, aseguró Figueroa.

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Obras en Junín de los Andes

Se están haciendo 100 cuadras de asfalto, superando la totalidad de cuadras que se asfaltaron en toda su historia.

Se potenciará el Gasoducto Cordillerano, permitiendo más habilitaciones para que los vecinos puedan contar con el suministro de gas domiciliario. En las zonas rurales, como todos los años, llega el Plan Leña, pero además se instalando una fábrica de pellets en Corfone.

En materia de viviendas, ya se han entregado 50 y se están construyendo otras 50. A partir de los créditos no bancarios de la Provincia, se irá incrementando la cantidad de soluciones habitacionales en la localidad.

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El gobernador anunció además la futura construcción de un Centro Deportivo Comunitario, obra pendiente desde hace muchos años, y de una nueva planta de tratamiento, cuyo proyecto ejecutivo estará finalizado en unos meses.

Esta gestión está administrando la Provincia de otra manera”, aseguró Figueroa al remarcar la cantidad de edificios escolares que se construyeron y que se siguen construyendo en toda la provincia. En Junín de los Andes se reinauguraron la Escuela Primaria 187 y la Escuela Especial 9, con una fuerte inversión del Estado provincial.

La conectividad vial en el sur de Neuquén

En cuanto a conectividad vial, se está terminando la ruta provincial 23, que corre paralela a la cordillera de los Andes y terminará uniendo cinco pasos internacionales. Además, se está trabajando en el pavimento a Hechulafquen y Mamuil Malal. “Pretendemos que Junín de los Andes se fortalezca como Capital Provincial de la Fe”, remarcó el mandatario.

En la localidad, el gobernador recorrió el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), donde se lleva a cabo la readecuación de integral de la instalación de gas y supervisó los trabajos en la ruta provincial 60, donde se están pavimentando 12 kilómetros, con una inversión de casi 12 mil millones de pesos. Una vez finalizada esta obra, la Provincia sumará cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados.

Por otro lado, se está trabajando en la pavimentación de ruta provincial 61, que se desarrolla a orillas del lago Huechulafquen e Impulsará el desarrollo turístico en una de las zonas más imponentes de la provincia.

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En San Martín de los andes

El sábado, el gobernador Figueroa recorrió varias obras en la localidad. Una de las más importantes es la es ampliación de la EPET Nº 21, que comprende una superficie total de 294 metros cuadrados y donde se instalará el primer natatorio de San Martín de los Andes.

“Estamos haciendo cuatro escuelas muy sentidas por la comunidad, el centro artístico, un CPEM, y queremos empezar una EPET rápidamente”, señaló el mandatario y recordó que se terminaron tres escuelas rurales: la de Lolog, la de Pilpil y la de Lago Hermoso.

El gobernador anticipó que hay un proyecto para hacer una nueva terminal de ómnibus en la ciudad y al mismo tiempo realizar un centro de convenciones en donde se encuentra actualmente la terminal.

“San Martín de los Andes fue una de las ciudades más postergadas, a pesar de ser una de las que más crece en la provincia. Encontramos faltantes de escuelas, barrios sin servicios, dificultades para conectarse al gas y a la luz y una infraestructura retrasada”, remarcó.

En cuanto a conectividad, el gobernador visitó los trabajos de refacción y mantenimiento en la ruta provincial 48 y la pavimentación de la ruta provincial 62. “Son las rutas que necesita San Martín”, enfatizó y dijo que se está trabajando en los accesos a la ciudad.

“Poner en orden las cosas muchas veces tiene sus costos, pero creo que es lo que debemos hacer”, sentenció Figueroa al referirse al Cerro Chapelco. “Siempre se prorrogaba la concesión y los neuquinos terminábamos pagando obras que tenían que hacer los empresarios”, recordó.

Figueroa visitó también la construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) Nº 3, obra que demandará una inversión superior a los 3.888 millones de pesos. Luego estuvo en el predio donde se construyen 34 viviendas, como parte del plan provincial Neuquén Habita y finalmente recorrió el aeropuerto Chapelco, que recientemente inauguró las obras de remodelación y ampliación.

Otro proyecto fundamental para la Región de los Lagos del Sur es el de ALIVILLA, que permitirá la interconexión eléctrica entre Alicurá y Villa La Angostura. Ya se envió un proyecto de ley a la Legislatura para autorizar un crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta 137,845 millones de dólares

Actualmente la Provincia debe destinar alrededor de dos millones de dólares mensuales durante el invierno para sostener el funcionamiento de la central térmica de Villa La Angostura. La conexión al sistema nacional permitiría reducir significativamente esos gastos, además de disminuir el impacto ambiental y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

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Construyen cuatro escuelas

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este sábado por la tarde varias obras que la Provincia realiza en San Martín de los Andes y la región Lagos del Sur. Fue acompañado por parte de su gabinete de ministros y el intendente Carlos Saloniti.

Una de las obras más significativas que se está llevando adelante en la localidad es ampliación de la EPET Nº 21, que comprende una superficie total de 294 metros cuadrados con una inversión de 1.405 millones de pesos (a valores del mes de junio de 2025). “Este es un lugar clave, porque ahí vamos a emplazar el primer natatorio de San Martín de los Andes. Esta escuela nos llena de orgullo a todo el equipo de Obras Públicas de la Provincia”, expresó el mandatario.

Figueroa remarcó que, al asumir la gestión, el Gobierno se encontró con necesidades de infraestructura muy importantes en la localidad como “faltante de escuelas, imposibilidad de conectarse a la luz y el gas en muchos barrios, falta de pavimento” y por eso se comenzó a trabajar de otra manera.

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“Hoy estamos haciendo cuatro escuelas muy esperadas por la comunidad, el centro artístico, un CPEM, y queremos empezar una EPET rápidamente, para lo que estamos buscando el terreno adecuado”, enumeró recordó que se terminaron tres escuelas rurales: la de Lolog, la de Pilpil y la de Lago Hermoso.

El gobernador anticipó que hay un proyecto para hacer una nueva terminal de ómnibus en la ciudad y al mismo tiempo realizar un centro de convenciones en donde se encuentra actualmente la terminal. “Para eso necesitamos ponernos de acuerdo, estamos avanzando, estamos trabajando muy bien. Creo que un centro de convenciones le va a quitar estacionalidad al turismo y eso nos va a permitir que a todos nos vaya mejor”, explicó.

“Estamos haciendo las rutas que necesita San Martín, mejorando otras que estaban retrasadas, estamos llevando la ruta hasta Lolog, y hasta Meliquina, y tantas otras rutas que son sumamente necesarias”, enfatizó Figueroa.

También se refirió a la circulación vehicular en la ciudad y remarcó que “estamos focalizados en los accesos, porque hoy ingresar a San Martín de los Andes es un problema”. Asimismo, señaló que “es muy importante lograr que el callejón Gingins pueda robustecer la circulación, mejorar las rotondas, fueron muchos años de retraso”.

“Un corazón productivo de San Martín de los Andes como es el Cerro Chapelco fue otorgado a alguien que no realizaba inversiones. Nunca se licitaba, se le terminaba prorrogando la concesión y todos los neuquinos terminábamos pagando cosas que tenía que hacer el concesionario. Poner en orden las cosas muchas veces tiene sus costos, pero creo que es lo que debemos hacer”, aseguró el gobernador.

La comitiva visitó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) Nº 3, obra estratégica para fortalecer la infraestructura educativa de la localidad y que demandará una inversión superior a los 3.888 millones de pesos.

También supervisaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que la dirección provincial de Vialidad ejecuta sobre la ruta provincial Nº 48, en el tramo comprendido entre el empalme con la ruta nacional Nº 40 y la rotonda de acceso al Hospital Ramón Carrillo. Y visitaron el predio donde se construyen 34 viviendas, como parte del plan provincial Neuquén Habita.

Luego de recorrer la obra de pavimentación de la ruta provincial 62 sobre un tramo de seis kilómetros, estuvieron en el aeropuerto Chapelco, que recientemente inauguró las obras de remodelación y ampliación, una intervención estratégica para acompañar el crecimiento turístico de la Región Lagos del Sur y fortalecer la conectividad aérea.

Allí la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, indicó que se trata de “una obra muy esperada y que, sin dudas, cambia la escala y la calidad del aeropuerto; es un antes y un después, con grandes superficies, con materiales de calidad”. En tanto que Max Null, vecino de la localidad y usuario habitual del aeropuerto, expresó: “Yo recuerdo venir de chico acá, cuando el aeropuerto era ese sectorcito muy allá. Venía con mi tío abuelo, Harry Thompson, que era piloto. Ver esto cómo ha quedado es impresionante”.