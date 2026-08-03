Rolando Figueroa inauguró la primera de las diez EPET que se vienen en Neuquén: "Es revolucionario"

La EPET 25 de Plottier tiene capacidad para 400 alumnos. “Nuestro futuro se construye a partir de la movilidad social de la educación", dijo el gobernador.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este lunes el nuevo edificio de la EPET 25 de Plottier , que cuenta con una superficie de 5.325 metros cuadrados y capacidad para unas 400 personas, entre estudiantes, docentes y otros trabajadores. La obra demandó una inversión de más de 17.000 millones de pesos.

“En una provincia con recursos, que nuestros chicos estén estudiando en cubos de lata, algunos tendrían que estar muy pero muy avergonzados”, destacó Figueroa en el inicio de su discurso.

Dijo que anteriores gestiones “tomaban decisiones de crear escuelas sabiendo que lo único que les quedaba era alquilar unos tráileres, arrumbarlos en algún lugar y decir: ahí hay una escuela. Ahí se ve cuando hay personas que solo piensan en la próxima elección”.

Figueroa junto a la ministra Tanya Bertoldi, docente y alumnos de la EPET 25.

“Mis primeras palabras, sin lugar a dudas, son dirigidas a los alumnos de la EPET 25, a los docentes y al cuerpo directivo. En nombre del Estado provincial que hoy nos toca presidir, desde lo más profundo nos surge pedirles disculpas”, afirmó.

Expresó que desde el Gobierno se están construyendo escuelas “pensando en las próximas generaciones, que es donde hay que poner el foco en este Neuquén del mañana. Cuidar nuestros recursos, no es cuidar el gas y el petróleo, es cuidar a nuestra gente y mirar su metro cuadrado”.

Figueroa explicó que se está trabajando “para eliminar esas aulas tráiler que en algún momento alguien pensó que creándolas tenía asegurada la próxima elección”. “La gente le dijo que no. La gente no se deja engañar y se focaliza en las cosas que verdaderamente importan”, agregó.

El gobernador con la intendenta a cargo de Plottier, Malena Resa en los talleres de la EPET 25.

“Nuestro futuro se construye a partir de la movilidad social que puede otorgar esta herramienta revolucionaria que, sin lugar a dudas, es la educación. No existe herramienta más revolucionaria que la educación”, puntualizó.

El gobernador sostuvo que “la mejor manera de ser libre, revolucionario y rebelde es a través de la educación” y recalcó: “Cuando uno nace en un hogar humilde, lo fundamental es educarse para que nadie nos pueda poner el pie encima”.

“Hay algunas personas que confunden la libertad con el ‘sálvese quien pueda’”, señaló y consideró que ‘“el sálvese quien pueda’ muchas veces está construido a partir del relato de algunos que ya tienen una ventaja respecto del resto”. “El Estado tiene que estar presente igualando las líneas de partida”, añadió.

Los alumnos de la EPET 25 en el acto de inauguración del nuevo edificio escolar técnico.

“Hoy es un día para festejar y ver lo que podemos hacer los neuquinos”, expresó Figueroa y aseveró: “Esta hermosa tierra nos da las oportunidades para pensar que esto de ninguna manera es un desafío sectorial; no es el desafío de un grupo, sector o partido político. Los neuquinos estamos viviendo un desafío generacional de poner de pie la provincia. Y sabemos que, poniendo de pie a Neuquén, estamos ayudando a poner de pie el país”.

Por último, Figueroa destacó que en Neuquén “no se gasta la plata en ñoquis, privilegios, sobresueldos o gastos que terminan yendo siempre a los bolsillos de los mismos. Se invierte en educación, salud, seguridad e infraestructura. Y, fundamentalmente, se invierte en el metro cuadrado de cada uno de los neuquinos”.

La ministra de Educación de la Provincia de Neuquén, Soledad Martínez.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez expresó que “la escuela es mucho más que un edificio. Hacer escuela implica comprometerse emocional, personal, profesional y físicamente para construir la identidad de un proyecto colectivo que luego tiene un nombre, que tiene un número y que hoy acá es la historia de la EPET 25”.

“Me quiero tomar un momento para saludar a los estudiantes y equipos de conducción de la EPET 13 de Chos Malal, que se acercaron hasta acá para ver de qué se va a tratar el sueño que ellos tienen; a la EPET 24 de Rincón de los Sauces, que está en un camino parecido al que transitó la EPET 25; a la 26 de San Patricio del Chañar, a la 23 de Añelo, a la 29 de Centenario, a la 27 o a la nueva de Neuquén, a la 30 de San Martín de los Andes y a la 28 de Villa La Angostura. Todos vinieron a compartir este momento, pensando que en próximos meses y años van a tener la misma posibilidad”, comentó.

La ministra indicó que “son todas escuelas que están en ejecución o que vamos a poner en ejecución en los próximos meses” y aseguró que son producto “de la decisión política de un gobierno que empezó desde el primer día de su gestión a mirar los números de la provincia para ordenarlos y poner luego ese orden en función de las prioridades que los neuquinos y las neuquinas durante muchos años reclamamos”.

Una imagen del edificio con los talleres. Moderna construcción de esculas téncias en la Provincia de Neuquén.

“En Neuquén cambiamos y decidimos poner al gobierno y al Estado al servicio de las necesidades y de los intereses de todos y todas”, sostuvo Martínez y agregó: “Todas las jurisdicciones del país están reclamando inversión en infraestructura, salario, equipamiento y mejores condiciones laborales”. “Miren si no es importante hablar de los contrastes y de la importancia de la decisión política, porque todas esas cosas en Neuquén están pasando producto de la decisión de este gobernador y de este Gobierno provincial”, concluyó.

La intendenta de Plottier, Malena Resa destacó que el nuevo edificio “es realmente lo que se merecen los estudiantes y la comunidad educativa”. “Un edificio nuevo no son solo ladrillos, son los espacios que se necesitan para aprender mejor, socializar y tener identidad”, expresó.

“También es un mensaje para la comunidad de Plottier, porque toda esta parte de la ciudad va a cambiar”, consideró Resa y aseguró que “nada de esto pasa sin que haya una decisión de fondo, una decisión política de invertir en educación. Gracias gobernador por pensar en Plottier, por pensar en la educación y por pensar en la educación técnica”.

Figueroa en la previa de la inauguración del edificio de la EPET 25.

Finalmente, la directora de la EPET 25, Karen Carriel expresó su emoción por la inauguración y recordó que anteriormente las clases se dictaban en tráileres. Dijo que eso significaba para el “equipo docente, alumnos y auxiliares, enfrentar frío en invierno, inundaciones y soportar el calor”. “Eso conlleva dar clases en un tráiler”, remarcó.

“Por esta escuela tan hermosa y tan grande, lo único que puedo decir es muchas gracias, de parte de toda la institución”, señaló Carriel y agregó: “Atrás hay un montón de gente luchando día a día por dar clases, educar y que los chicos salgan con una buena base para que sean nuestro futuro, porque eso son nuestros estudiantes: nuestro presente y nuestro futuro”.

El nuevo edificio cuenta con diez aulas, laboratorio, aula para jefe de talleres, 19 talleres, biblioteca, sala de representación, salón de usos múltiples, dirección, vicedirección, regente, secretaría administrativa y archivos, salas para docentes y no docentes, gabinete de asesor pedagógico, sala MEPs, sala de uso común de estudiantes, recepción y guardia. El establecimiento posee una matrícula superior a los 270 estudiantes y brinda la orientación de Técnico en Energías Renovables.

Las energías renovables dicen presente en las escuelas técnicas de Neuquén.

Hace unas semanas se retiraron una veintena de tráileres afectados al espacio donde actualmente funciona el establecimiento educativo. Desde su origen hasta la actualidad, esta institución dictó clases de manera provisoria en un espacio alquilado, al que se sumaron estos dispositivos transitorios para aulas y sanitarios.

Al inicio de la actual gestión, la provincia dependía del alquiler de alrededor de 700 tráileres para contener el excedente de matrícula o albergar instituciones que nacieron dictando clases en estos módulos. El gobernador dispuso la erradicación de las aulas tráileres y, a través de una inversión histórica en infraestructura educativa, ya se logró dar de baja la mitad de esas unidades.

También participaron del acto el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la senadora nacional Julieta Corroza; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el equipo docente y estudiantes de la EPET 25, entre otros. Además, estuvieron presentes intendentes de diez localidades de la provincia.

Nuevos edificios para escuelas técnicas

El Gobierno consolida la infraestructura educativa con más de 100 mil metros cuadrados de nuevos edificios escolares y espacios nuevos en ejecución. De este total, unos 65 mil metros cuadrados corresponden a escuelas técnicas.

El discurso del gobernador Rolando Figueroa.

Actualmente se encuentran en ejecución los nuevos edificios de las EPET 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 26 de San Patricio del Chañar, 27 de Neuquén capital, 28 de Villa La Angostura, 29 de Centenario, 30 de San Martín de los Andes, otra anunciada para Cutral Co y se proyecta la reubicación en un nuevo edificio de la EPET 13 de Chos Malal.

Además, se encuentran en proceso de ampliación de talleres las EPET 15 de Zapala, 21 de San Martín de los Andes, 17 de Neuquén capital y 9 de Plottier, mientras que ya está planificada la ampliación de la EPET 4 de Junín de los Andes.