Por dentro y por fuera: así es la nueva EPET 25 que se inaugura este lunes en Plottier

El edificio tiene 5.325 metros cuadrados, capacidad para 400 personas y reemplaza a los tráileres que funcionaron como aulas durante años.

Después de años de funcionar en un espacio alquilado y con aulas móviles como refuerzo, la EPET 25 de Plottier estrena este lunes su edificio propio, que por la presentación tiene prestaciones de nueva generación de escuelas técnicas para la provincia de Neuquén.

La nueva sede tiene 5.325 metros cuadrados y capacidad para unas 400 personas entre estudiantes, docentes y trabajadores, con una inversión que superó los 17.053 millones de pesos a través del Ministerio de Infraestructura a cargo de Tanya Bertoldi .

El edificio fue pensado para una escuela técnica de verdad: diez aulas, un laboratorio, 19 talleres y un aula especial para el jefe de talleres. También tiene biblioteca, sala de representación, salón de usos múltiples, sectores de dirección, vicedirección, regencia y secretaría administrativa, además de salas para docentes y no docentes, gabinete pedagógico, sala MEPs, un espacio de uso común para estudiantes, recepción y guardia.

El nuevo edificio de la EPET 25 en Plottier. Un lujo de escuela técnica en Neuquén.

Hoy la matrícula supera los 270 estudiantes, que cursan la orientación en Energías Renovables.

El fin de los tráileres en las escuelas técnicas

La semana pasada se retiraron 19 tráileres del predio donde la escuela venía dictando clases de manera provisoria, un capítulo que se cierra después de años de aulas y baños transitorios. Al comienzo de la gestión de Rolando Figueroa, la provincia alquilaba cerca de 700 tráileres para sostener escuelas sin edificio propio o el excedente de matrícula. Con la decisión de erradicarlos, ya se dio de baja a casi la mitad de esas unidades.

La apertura de la EPET 25 es parte de un plan más amplio: la provincia lleva ejecutados o en ejecución más de 100 mil metros cuadrados de nuevos edificios escolares, de los cuales 65 mil corresponden a escuelas técnicas.

Ya están en obra las EPET 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 26 de San Patricio del Chañar, 27 de Neuquén capital, 28 de Villa La Angostura, 29 de Centenario y 30 de San Martín de los Andes, además de una nueva escuela anunciada para Cutral Có y la reubicación proyectada de la EPET 13 de Chos Malal.

A la vez, avanzan ampliaciones de talleres en las EPET 15 de Zapala, 21 de San Martín de los Andes, 17 de Neuquén capital y 9 de Plottier, y ya está planificada la de la EPET 4 de Junín de los Andes. El conjunto de estas obras, financiadas con recursos propios, demanda una inversión superior a los 165.000 millones de pesos.

La apertura de la EPET 25 es parte de un plan más amplio: la provincia lleva ejecutados o en ejecución más de 100 mil metros cuadrados de nuevos edificios escolares, de los cuales 65 mil corresponden a escuelas técnicas.

La apuesta de Neuquén

El Gobierno de la provincia del Neuquén consolida la infraestructura educativa con más de 10.000 metros cuadrados de nuevos edificios escolares y espacios nuevos en ejecución, así como con otra importante cantidad de mejoras sustantivas en edificios existentes, que hacen a la calidad de lo que ocurre en forma diaria en las aulas. Todo esto afrontado con exclusivo financiamiento a través de recursos propios.

Un eje central de infraestructura está orientado al fortalecimiento estratégico de la educación técnica, considerada un pilar fundamental para alinear el sistema educativo al proyecto de desarrollo socio-productivo de Neuquén. En esa línea, la actual gestión provincial proyecta finalizar con 10 nuevos edificios de Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) concluidos o en etapas muy avanzadas de ejecución.

Como destacó la ministra de Educación, Soledad Martínez, otra particularidad que hace todavía más importante el número de metros cuadrados de nueva edificación “es que la totalidad de esa inversión es con recursos propios, algo que en la provincia del Neuquén no pasaba hace unos 30 o 35 años. La inversión en educación que había, que era muy inferior a la que tenemos ahora, mayoritariamente tenía que ver con programas nacionales de mejora de la infraestructura educativa”.