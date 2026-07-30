Los asaltos sucedieron en la madrugada de este jueves. En un domicilio, los delincuentes robaron dinero en efectivo y otros objetos de valor. Analizan si se trata de los mismos autores.

Violentos robos en China Muerta y Plottier: atacaron a un joven y se llevaron una suma millonaria

La Policía del Neuquén investiga dos robos con extrema violencia en dos viviendas de Plottier y China Muerta . En el primero de los casos, un grupo de delincuentes irrumpió en una casa cuando la familia se encontraba en su interior.

Se registró cerca de las 23 en una vivienda del barrio Caminos del Sol , donde tres individuos ingresaron por la fuerza y se encontraron con los residentes de la casa. La víctima escuchó ruidos en la puerta de ingreso y se acercó para revisar; en ese momento los delincuentes irrumpieron en el lugar y atacaron a la víctima, que se resistió al asalto.

El segundo episodio sucedió en una vivienda de China Muerta, donde el grupo se robó dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Un robo con extrema violencia y encapuchados

El comisario Antonio Muñoz en declaraciones a LM Neuquén explicó: "El grupo actuó con extrema violencia, exigiéndole la entrega de dinero, pero el propietario forcejeó con los hombres y logró escapar hacia el patio de su vivienda. Allí comenzó a pedir ayuda a los gritos, lo que provocó que el grupo se alejara del lugar.

“Al querer reducirlo, este se resiste y sale corriendo afuera pidiendo auxilio, que es donde emprenden la huida estas tres personas llevándose la llave de un vehículo Chevrolet Cruze” indicó Muñoz.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

“Una mujer se encontraba en el dormitorio y la situación sucede cuando el hombre estaba próximo a la puerta, por eso, al resistirse, sale a la parte exterior solicitando ayuda”, agregó el comisario.

Finalmente, el grupo no se llevó ninguna pertenencia, pero sí el juego de llaves de un vehículo Chevrolet Cruze. El grupo actuó vestido con indumentaria oscura y pasamontañas, para evitar ser identificados.

Dos asaltos con violencia en menos de 6 horas

Cerca de las 3 de la madrugada, horas después del primer asalto, un grupo de tres hombres con características similares irrumpió en una vivienda en China Muerta. Los delincuentes lograron ingresar a la casa y se robaron cerca de 6 millones de pesos en efectivo y otros elementos de valor, antes de darse a la fuga.

“Tomamos conocimiento a las 4:20 en relación a una entradera en el barrio China Muerta, sector Chacras, donde vive un masculino de 23 años junto a su padre. Escucharon los perros ladrar y al salir a la parte externa, fue abordado por cinco o seis personas, masculinos vestidos con ropa oscura” detalló Muñoz.

Barrio Caminos del Sol, Plottier.

Los delincuentes redujeron al joven de 23 años cuando ataron sus manos con un alambre. Los sujetos ingresaron a la vivienda y se robaron 5 millones de pesos en efectivo. Posteriormente, se dirigieron a una camioneta estacionada en la parte exterior y sustrajeron 600 mil pesos de la guantera.

“El masculino es reducido, comienzan a revisar el inmueble y sustraen 5 millones de pesos. Después se dirigen a la camioneta donde sacan 600 mil pesos y también se hacen una transferencia de 600 mil pesos por el Mercado Pago del celular del joven” indicó el comisario.

Los delincuentes atacaron al joven, provocándole una herida cortante en el cuero cabelludo con la culata de un arma. La lesión provocó que la víctima fuera trasladada al hospital de Plottier, donde recibió las curaciones y posteriormente el alta médica.

“Y se llevan dos celulares. La persona de 23 años es agredida con golpes en el cuero cabelludo, le ocasiona un corte y se solicita una ambulancia. Se trasladó a la persona al Hospital de Plottier y le realizaron dos puntos de sutura y, posteriormente, le dieron el alta” indicó Muñoz.

El joven de 23 años fue asistido en el Hospital de Plottier.

¿Fue el mismo grupo?

La investigación policial refleja que la principal hipótesis apunta a que ambos episodios fueron protagonizados por los mismos autores, debido a las características similares de los asaltos y la cantidad de personas involucradas, ya que señalaron que el grupo de delincuentes estaba compuesto por seis individuos.

“El modus operandi es el mismo, pero no descartamos ninguna hipótesis, ya estamos actuando en el hecho en cuestión. Se trata de una entradera, con violencia, con moradores en la vivienda. Sería el tercer hecho en lo que va del año, el primero fue el de la intendenta –Malena Resa- y estos dos asaltos”.

El comisario detalló que solamente se radicó la denuncia correspondiente al segundo robo, en la vivienda ubicada en el sector de Chacras de China Muerta, mientras que el otro episodio no fue denunciado. Además, las autoridades analizarán los registros de las cámaras de seguridad en Plottier, ya que en el sector de chacras de China Muerta no disponen de registros fílmicos de la zona.

La investigación policial busca establecer si existe una conexión entre los dos episodios y si los registros de las cámaras de seguridad permiten reconstruir el recorrido de los sospechosos y determinar si fueron responsables de ambos ilícitos.