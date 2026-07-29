Pino Hachado abrió, pero la fila no deja de crecer: por qué hay casi 600 camiones esperando cruzar a Chile

Los vehículos comenzaron a avanzar en grupos, aunque el cierre del paso Cristo Redentor desvió hacia Neuquén gran parte del transporte internacional.

El paso internacional Pino Hachado volvió a quedar habilitado este miércoles pasadas las 10 y los camiones que permanecían detenidos en distintos puntos de la provincia de Neuquén comenzaron a avanzar hacia Chile. Sin embargo, la situación continúa siendo compleja: cerca de 600 transportes de carga esperan cruzar y otros cientos circulan desde diferentes provincias con destino al territorio neuquino.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó a LM Neuquén que el tránsito pesado comenzó a liberarse en grupos de aproximadamente 60 camiones . La medida busca ordenar la circulación y evitar una acumulación todavía mayor en la zona del paso fronterizo , donde durante la jornada se registraban lluvias y algunas nevadas.

“Está habilitado, está lloviendo y neviscando en la zona alta de la cordillera. Por el momento se van liberando tandas de 60”, señaló el funcionario. La expectativa es que durante el día puedan cruzar entre 100 y 120 vehículos, aunque la cifra definitiva recién se conocerá por la noche.

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Casi 600 camiones esperan en Neuquén

Cruz indicó que actualmente hay cerca de 600 camiones detenidos o distribuidos en diferentes puntos de la provincia a la espera de poder continuar viaje. La mayor concentración se encuentra en Las Lajas, Zapala y Cutral Co, aunque también se observan algunos vehículos en Arroyito.

El problema es que, mientras una cantidad limitada logra cruzar la frontera, siguen ingresando nuevos transportes a Neuquén. “Uno libera 100 camiones, pero llegan 150”, resumió el titular de Defensa Civil para explicar por qué resulta difícil reducir rápidamente las filas.

El funcionario remarcó que los pasos fronterizos neuquinos funcionan correctamente, pero tienen horarios determinados y una capacidad operativa menor a la del sistema Cristo Redentor, en Mendoza, que habitualmente trabaja durante las 24 horas.

El cierre de ese corredor internacional provocó que gran parte de los camiones provenientes del norte y del centro del país comenzara a trasladarse hacia Pino Hachado. Según explicó Cruz, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) establece que, cuando un paso permanece cerrado, los vehículos deben dirigirse hacia el siguiente cruce habilitado ubicado más al sur.

Por ese motivo, el flujo que normalmente utiliza Mendoza comenzó a desplazarse hacia Neuquén.

Podrían llegar otros 800 transportes

La situación podría extenderse durante los próximos días. Defensa Civil mantiene contacto permanente con las autoridades de Mendoza, que advirtieron sobre la circulación de aproximadamente 800 camiones que podrían dirigirse hacia la provincia.

Cruz aclaró que todavía no existe una cifra exacta de cuántos efectivamente llegarán, debido a que algunos se encuentran en el norte mendocino y otros recién comienzan a atravesar esa provincia.

“Tenemos un flujo vehicular constante de alrededor de 800 camiones que podrían estar circulando y llegando hasta acá”, sostuvo. La cantidad se actualiza de manera permanente y depende de la evolución del paso Cristo Redentor y de las condiciones en las demás provincias.

También existe acumulación del lado chileno. Habitualmente, entre 100 y 120 camiones esperan allí para completar los trámites e ingresar a la Argentina. Además, aunque las rutas neuquinas se encuentren transitables, las autoridades de Chile pueden solicitar el cierre del paso cuando las condiciones meteorológicas empeoran en su territorio o en la zona limítrofe.

Puestos médicos y asistencia en las rutas

Ante la gran cantidad de transportistas detenidos, la Secretaría de Emergencias desplegó puestos médicos avanzados en Cutral Co y Las Lajas. En Zapala, la atención se brinda desde la base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), ubicada cerca de los lugares donde permanecen los camioneros.

También se reforzó la presencia de personal de Seguridad Vial, Policía, Defensa Civil y los equipos municipales. Más del 90% del personal operativo de la Secretaría de Emergencias se encuentra desplegado en distintos puntos de la provincia.

Los dispositivos cubren las rutas 22, 40, 237 y 242, además de los corredores de los Siete Lagos, Villa Pehuenia, Caviahue-Copahue, Arroyito, Zapala y Pino Hachado. Las autoridades también analizan instalar nuevos puestos en Añelo y Chos Malal, ante la posibilidad de que algunos transportes intenten ingresar por el norte neuquino.

Se esperan nuevas nevadas en la cordillera

El panorama podría complicarse nuevamente durante las próximas horas. Cruz anticipó que desde la noche de este miércoles se intensificarán las lluvias, las nevadas, el viento y las bajas temperaturas en la zona cordillerana.

Durante la mañana se registraron temperaturas de entre 7 y 8 grados bajo cero en distintos tramos de la cordillera. Las condiciones inestables podrían mantenerse hasta el domingo.

Mientras en los valles, la región del Limay y los sectores cercanos a Vaca Muerta se esperan temperaturas más agradables, en la cordillera continuarán las heladas y las posibilidades de nieve.

Cruz destacó que el operativo no depende solamente del clima en Neuquén. También influyen las condiciones meteorológicas de Mendoza, San Juan, otras provincias cordilleranas y Chile. “Hoy no dependemos solamente de nuestras condiciones, sino también de lo que sucede en las demás provincias y principalmente en Cristo Redentor”, explicó.

El funcionario aseguró que se trata de uno de los mayores despliegues que le tocó observar durante la última década. Los equipos permanecen en movimiento constante para asistir a los camioneros, controlar las rutas y responder ante posibles emergencias mientras continúa la llegada de transporte pesado a la provincia.