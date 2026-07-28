Despiden a un municipal por atropellar a una inspectora al tratar de huir de un control de tránsito

Fue cesanteado a través de un decreto del Ejecutivo municipal, pese a la oposición del gremio ATE.

Despidieron al empleado del municipio de Villa La Angostura por atropellar a una inspectora y fugarse.

La Municipalidad de Villa La Angostura anunció la desvinculación de un trabajador contratado de la Secretaría de Servicios Públicos luego de que el Juzgado Municipal de Faltas lo encontrara responsable de graves infracciones de tránsito. Había evadido un control preventivo de alcoholemia y embestido a una inspectora municipal en funciones para huir del lugar.

El despido se oficializó a través del Decreto N.º 1748 , firmado por el intendente Javier Murer. Esta resolución se fundamenta en el Estatuto del Personal Municipal, el contrato laboral vigente y el oficio remitido por el Tribunal de Faltas.

Según publicó el portal local Diario Andino, en función del fallo del Juzgado de Faltas, el agente municipal recibió una sanción que le prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo durante el lapso de un año, comprendido entre el 23 de julio de 2026 y el 23 de julio de 2027, sumado a la caducidad de su licencia de conducir.

En los considerandos del decreto se señala que el empleado incurrió en conductas totalmente incompatibles con el desempeño de la función pública, obstaculizando el normal ejercicio de las tareas de control y policía municipal. El Ejecutivo consideró que estos hechos violan el artículo 57, inciso b, de la Ordenanza N.º 1609 (Estatuto del Personal Municipal), el cual exige a los agentes mantener un comportamiento acorde con el decoro y la responsabilidad de su función.

La rescisión de la contratación a plazo fijo se hizo efectiva a partir del 24 de julio, sin que esto genere derecho a indemnización alguna, bajo la facultad del Departamento Ejecutivo de rescindir contratos por razones de interés público y adecuado funcionamiento de la administración.

Polémica y diferencias con el gremio ATE

La decisión del Ejecutivo no estuvo exenta de tensiones políticas.Según pudo corroborar Diario Andino, durante las reuniones previas a la firma del decreto, el gremio ATE había manifestado su desacuerdo con la medida y asumió una postura de defensa hacia el trabajador contratado.

Esta actitud causó sorpresa y malestar en el Gobierno municipal, donde consideraban que la organización sindical debía solidarizarse y respaldar a la inspectora atropellada mientras realizaba el operativo de control. Sin embargo, a pesar de la oposición gremial, el intendente Murer avanzó con la firma del decreto para rescindir el contrato del ahora exagente municipal de Villa La Angostura.