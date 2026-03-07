Villa La Angostura instaló cámaras de tránsito inteligentes: dónde están y por qué te pueden multar

El sistema de control vial utiliza tecnología inteligente para identificar infracciones mientras los vehículos están en movimiento.

Villa la Angostura multará a quiénes no usen cinturón de seguridad o que manejen con el celular en la mano.

La Municipalidad de Villa La Angostura puso en marcha un nuevo sistema de control vial mediante cámaras inteligentes capaces de detectar automáticamente a conductores que utilizan el teléfono celular mientras manejan o que circulan sin el cinturón de seguridad colocado.

El sistema utiliza tecnología de monitoreo que permite identificar estas infracciones incluso con los vehículos en movimiento. En esta primera etapa, los dispositivos fueron instalados en dos puntos específicos de la localidad: Avenida Siete Lagos 125 y Avenida Arrayanes 400.

Las cámaras captan imágenes que permiten verificar si el conductor manipula el celular o no lleva colocado el cinturón, dos conductas prohibidas por la normativa nacional de tránsito y consideradas de alto riesgo para la seguridad vial.

Más dispositivos para controlar velocidad

La incorporación de estas cámaras forma parte de un esquema más amplio de fiscalización del tránsito en la localidad.

En ese marco, también se sumó un equipo destinado a la medición de velocidad sobre Boulevard Nahuel Huapi al 1500, que permitirá controlar el cumplimiento de los límites establecidos en ambos sentidos de circulación.

Además, se reforzó el sistema de control existente sobre la Ruta Nacional 40 en los sectores de Bandurrias (km 2119) y Puerto Manzano (km 2109), donde se realizan tareas de fiscalización vehicular tanto en sentido sur–norte como norte–sur.

Monitoreo en los accesos a la ciudad

Como parte del plan de seguridad vial, también se instalaron dos dispositivos tipo tótem en los accesos a la localidad, ubicados en los kilómetros 2105 y 2122 de la Ruta 40.

Estos equipos permiten obtener información estadística sobre el flujo vehicular y cuentan con tecnología de reconocimiento de patentes, lo que suma herramientas para la identificación de vehículos y el fortalecimiento de las tareas de prevención.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la incorporación de estos dispositivos tiene un carácter principalmente preventivo. El objetivo es desalentar conductas de riesgo, reducir la velocidad en zonas urbanas y mejorar la convivencia vial, priorizando la seguridad de quienes circulan diariamente por la localidad.

