Comienza el Festival de los Siete Lagos con conciertos gratuitos en Villa la Angostura, Bariloche y Traful

La propuesta se desarrollará desde este miércoles y hasta el 30 de enero en Villa La Angostura, Villa Traful y Bariloche, con un repertorio de grandes compositores de la música clásica y actividades formativas para jóvenes.

Villa La Angostura y la región volverán a posicionarse como un punto destacado de la música clásica en la Patagonia con una nueva edición del Festival de los Siete Lagos , que se llevará a cabo desde este miércoles y hasta el 30 de enero, con presentaciones en Villa La Angostura, Villa Traful y Bariloche.

El festival es organizado por la Asociación Filarmónica de los Siete Lagos (F7L), con el apoyo de la Municipalidad de Villa La Angostura, y propone la música como una herramienta de aprendizaje, sensibilidad y construcción colectiva, con especial énfasis en la participación de niños y jóvenes.

Bajo la dirección artística de Germán Clavijo, integrante de la London Symphony Orchestra , el Festival 2026 contará con la participación de destacados músicos internacionales que integran el Conjunto de Cámara del Festival, junto al Coral de los Siete Lagos, dirigido por Teresa Usandivaras. El repertorio incluirá obras de Beethoven, Mozart, Bach, Schubert, Mendelssohn, Tchaikovski y Shostakovich , interpretadas en distintos espacios de la región.

Las entradas son libres y gratuitas, y se entregan el mismo día del concierto en la boletería, dos horas antes de cada función. Quienes deseen realizar reservas o colaborar con la Asociación Filarmónica pueden efectuar un aporte voluntario de 15 mil pesos por entrada a través de Mercado Pago (alias: fila.7.lagos) y enviar el comprobante al correo [email protected].

Festival de Música de los Siete Lagos

Formación y participación comunitaria

Además de los conciertos, la Asociación Filarmónica de los Siete Lagos sostiene desde 2011 un programa de formación destinado a jóvenes instrumentistas de entre 8 y 28 años. En ese marco funcionan la Camerata Siete Lagos y Sonidos de Huemul, que participan de talleres intensivos diarios durante las dos semanas que dura el festival.

El evento también promueve la participación de la comunidad a través del Coral de los Siete Lagos, abierto a personas sin formación musical previa, y del trabajo conjunto con la Orquesta Infanto Juvenil de Villa La Angostura, fortaleciendo el impacto cultural a nivel local.

Cronograma de conciertos

El concierto inaugural será este miércoles 21, a las 21, en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura, con obras de Beethoven, Tchaikovski y Mozart.

El viernes 23, a las 21, se realizará un concierto en la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, con obras de Bach.

El sábado 24, a las 19.30, en la Capilla de Villa Traful, se interpretarán obras de Mozart, Tchaikovski y Schubert.

La programación continuará el martes 27, a las 21, en la Catedral de Bariloche, con músicos del Festival y la Camerata Siete Lagos, que interpretarán obras de Schubert y Shostakovich.

El miércoles 28, a las 17.30, se realizará la Calle Musical en Villa La Angostura, sujeta a condiciones climáticas.

El jueves 29, a las 17, tendrá lugar el Concierto para Chicos en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura, bajo la dirección de Teresa Usandivaras.

El cierre del festival será el viernes 30, a las 21, en el Centro de Convenciones de la villa, con la participación de músicos del Festival, la Camerata Siete Lagos y Sonidos de Huemul.

La programación completa y detalles adicionales se pueden consultar en el sitio oficial del festival: fila7lagos.com/festival2026.