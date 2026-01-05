Conocé las opciones de campings en la Ruta de los 7 Lagos para este verano

Para las vacaciones gasoleras acampar es una de las mejores maneras de gastar menos y disfrutar más de la naturaleza. En Neuquén la oferta es amplia.

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la Ruta 7 Lagos vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por turistas y residentes de la región. Entre bosques, lagos de aguas cristalinas y playas naturales, los campings aparecen como una alternativa clave para quienes buscan descansar sin hacer un gasto excesivo en alojamiento, en un contexto económico que obliga a ajustar el presupuesto.

Ubicada entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura , esta traza turística reúne algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia y ofrece múltiples opciones para acampar, pasar el día o incluso alojarse en dormis, combinando naturaleza, servicios básicos y precios más accesibles que los hoteles o cabañas.

Uno de los puntos más buscados durante la temporada estival es el camping del lago Falkner , situado a la vera de la Ruta 40, dentro del Parque Nacional Lanín . El lugar se caracteriza por su amplia playa, la sombra natural de los coihues y su cercanía al lago, lo que lo convierte en un sitio ideal tanto para familias como para grupos de jóvenes.

SMAndes_FedericoSoto Camping y Lago Falkner_DSC5964.jpg

De acuerdo a las tarifas difundidas para la temporada 2026, el camping Lago Falkner ofrece distintas opciones según el tipo de estadía. Para quienes prefieren mayor comodidad, los dormis tienen un valor de 120.000 pesos por noche para dos personas, mientras que para cuatro personas el precio asciende a 240.000 pesos por noche.

En el caso de quienes optan por la experiencia clásica de acampar, el valor es de 30.000 pesos por persona, una de las alternativas más elegidas por mochileros y turistas que recorren la zona en carpa. También existe la posibilidad de pasar el día, con una tarifa de 20.000 pesos por persona, pensada para quienes realizan excursiones cortas o visitas de pocas horas.

SMAndes_FedericoSoto Camping y Lago Falkner_DSC5966.jpg

Además, el camping contempla otros servicios con costos diferenciados: el ingreso con vehículo tiene un valor de 10.000 pesos por día, mientras que para quienes acceden con casa rodante la tarifa es de 20.000 pesos diarios. A esto se suma la opción de bajada de lancha, que cuesta 30.000 pesos. Los menores de 6 años no abonan ingreso, un dato clave para familias con niños pequeños.

San Martín de los Andes

Otro de los campings más elegidos sobre la Ruta de los Siete Lagos es el camping Lago Hermoso, ubicado a pocos kilómetros del empalme hacia San Martín de los Andes y rodeado de un entorno natural que combina bosque, playa y vistas abiertas al lago. Se trata de un punto estratégico para quienes recorren el circuito y buscan una parada intermedia con servicios y tarifas más accesibles que el alojamiento tradicional.

Según los valores vigentes difundidos por el establecimiento, el camping ofrece dormis para cuatro personas a 125.000 pesos por noche, una opción que gana terreno entre familias o grupos que buscan mayor comodidad sin alejarse de la experiencia al aire libre.

SMAndes_FedericoSoto Lago Hermoso_DSC5908.jpg

Para quienes acampan en carpa, la tarifa es de 25.000 pesos por persona, mientras que el ingreso para pasar el día tiene un valor de 12.000 pesos por persona, lo que lo convierte en una alternativa muy elegida para escapadas cortas o visitas durante excursiones por la zona.

El ingreso con vehículo cuesta 5.000 pesos por día, y en el caso de las casas rodantes, la tarifa asciende a 15.000 pesos diarios. Además, el camping dispone de bajada de lancha, con un valor de 25.000 pesos, una prestación clave para quienes practican actividades náuticas o pesca deportiva.

Un dato a tener en cuenta para las familias es que en Lago Hermoso los menores de 10 años y los mayores de 70 no abonan ingreso, una política que apunta a facilitar el acceso al turismo de naturaleza a distintos grupos etarios.

SMAndes_FedericoSoto Lago Hermoso_DSC5866.jpg Federico Soto

Con tarifas diferenciadas y una ubicación privilegiada dentro del circuito turístico, el camping Lago Hermoso se suma así a la oferta de opciones “gasoleras” que propone la Ruta de los Siete Lagos para esta temporada de verano, en un contexto donde el contacto con la naturaleza y el cuidado del bolsillo marcan las decisiones de viaje.

Tarifas

El Lago Espejo cuenta con un balneario con varios servicios para pasar las mejoras tardes a la orilla del agua y en una playa de arena. Están abiertos de 9 a 21 con acceso a la playa gratuito. El sector de fogones tiene una tarifa de general de 10 mil pesos por adulto y 5.000 para los menores.

Cada fogón tiene una parcela de 120 metros cuadrados y son un total de 50 parcelas emplazadas en un bosque natural nativo y parquizado. El balneario cuenta con un estacionamiento gratuito para 150 vehículos, cada auto tiene un sector propio, y desde ahí se accede a toda la franja de arena que tiene 12 cuadras de largo y 80 metros de ancho. Hay baños gratuitos.

El viernes será la reapertura del balneario Lago Espejo.

La concesión del balneario del Lago Espejo ofrece además 15 pérgolas de 101 metros cuadrados con camastros, reposeras y colchonetas. También hay cómodos espacios recubiertos de lienzo que permite cerrar cada pérgola y disfrutar de este lugar VIP por 50.000 pesos la jornada.

Hay un estacionamiento con seguridad y sombra a 10 mil pesos la jornada. Y la posibilidad de comer en el parador con precios accesibles como una hamburguesa a 13000 mil pesos o una milanesa completa a 16000.

Villa la Angostura - Playa Espejo - @JULIANCAMPOS2025-15 (12).jpg Playa del lago Espejo en Villa La Angostura. Julian Campos

Este lago cuenta con un área, a tres kilómetros del balneario principal, donde sí se permite acampar con 10 parcelas con 10 fogones en la Bahía de Guardaparques. Estas parcelas son de 65 metros cuadrados cada uno y de uso libre y gratuito. El sector tiene estacionamiento ordenado para 80 autos, y bajada de lancha también gratuito.