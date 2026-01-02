¿Estaban de trampa? La insólita anécdota en un control de alcoholemia que dio positivo en Neuquén

Las autoridades del SIEN se encontraron con una situación poco habitual en la primera madrugada del año y decidieron ayudar a los protagonistas. ¿Qué pasó?

Con un gracioso video publicado en sus redes sociales, las autoridades del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén ( SIEN ) contaron una insólita anécdota que les tocó vivir en la primera madrugada del año con una pareja que no podía manejar su vehículo por una alcoholemia positiva.

En un control vehicular en el que participaban junto a los inspectores de Tránsito de la Municipalidad en cercanías de la Plaza de la Banderas, sobre la Avenida Argentina, un conductor que iba junto a una señora dio positivo de alcoholemia.

Si bien eso no fue lo poco usual, lo que sí marcó un momento diferente en esa noche fue que la pareja no consiguió ayuda para que se llevaran su auto y fue un enfermero el que los acercó a sus domicilios. ¿Sus domicilios? Sí, vivían en dos casas distintas, lo que generó una la hipótesis entre los integrantes del SIEN de que estaban "de trampa".

La Plaza de las Banderas cambiará su alumbrado y mobiliario antes de 2017. La Plaza de las Banderas cambiará su alumbrado y mobiliario antes de 2017.

"Estábamos haciendo un operativo cuando le toman a dos personas adultas mayores y a uno le da 0.12, y acá es 00 en la ciudad, así que le retenían el vehículo. Pero no se lo retenían si tenían un conductor y utilizamos la buena voluntad de nuestro enfermero Sergio Parra y lo acompañamos a estas personas a sus domicilios", relató Mario Acuña en el video donde luego la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna le retruca con la pregunta de cómo era la relación entre ellos.

Ambos funcionarios se tomaron la anécdota con gracia, ya que contaron que la pareja tenía entre 65 y 70 años cada uno por lo que les pareció una "hazaña" que estuvieran en una aventura amorosa.

Ayuda del SIEN

Mario Acuña, del SIEN, relató a LM Neuquén que al hombre le dio un alcoholemia muy baja, seguramente producto del brindis de Año Nuevo, pero que igualmente no podía seguir al volante.

Dijo que le dieron el tiempo necesario para que se comunicara con algún familiar que los ayudara a llevar su auto del control hacia su domicilio, pero que luego de una hora en la que se quedaron en la calle la mujer estaba muy nerviosa.

alcoholemia.png

"Nosotros vimos que ellos no la estaban pasando bien, eran adultos mayores y tampoco nos parecía que se tenían que ir caminando. Así que quisimos ver cómo poder ayudar", describió.

Acuña relató que al ver la angustia por la que estaban pasando decidieron ayudar y tomaron la decisión, dentro de la propia dotación de hacerlo. "Es habitual para nosotros tratar de colaborar cuando estamos en un accidente, u otra situación, siempre tratamos de colaborar también para evitar saturar los hospitales si es que n o lo requieren", describió.

"Cuando podemos resolver lo hacemos y en este caso era algo en que podíamos hacer. Fue una colaboración del servicio, no es que lo podemos realizar habitualmente, fue un acto solidario, eran adultos mayores", insistió.

El enfermero manejó el auto de la pareja y llevó a las personas a sus domicilios que eran a 15 cuadras y el otro a 20. "No nos costaba nada y lo pudimos hacer con la ayudadel enfermero y la habilitación de la Policía", explicó Acuña, a quien se lo ve en el video junto a Ortiz Luna cuando terminan diciendo "el SIEN es solidario".