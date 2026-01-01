Preocupación en Plottier por una práctica que recuerda una tragedia

Vecinos del barrio Alsogaray temen porque los niños saltan el paredón del salón comunitario en desuso donde en 2022 murió un niño por un accidente.

Vecinos del barrio Alsogaray de Plottier están más que preocupados porque ven como todos los días niños y adolescentes escalan por la reja del salón comunitario del barrio, que está en desuso, para jugar en el playón donde en el 2022 en esa misma práctica un niño de 12 años falleció en un accidente.

Los vecinos reclaman a la Municipalidad que abran el predio y pongan seguridad para que los niños puedan acceder a ese sector donde hay una cancha de futbol sin tener que trepar la reja.

Patricia, una vecina del barrio, contó a LM Neuquén que no quieren revivir la tragedia que sufrió Guillermo, el niño que se cayó y perdió la vida mientras intentaba ingresar al playón. "No queremos que vuelva a pasar otra tragedia que es evitable", destacó.

salon comunitario barrio alsogaray plottier

La mujer describió que además la reja está en malas condiciones, lo que genera aún más peligro para los chicos que la trepan para ingresar al playón a jugar e insistió en la necesidad de brindar espacios seguros para que los chicos y chicas puedan hacer deporte y divertirse sin correr riesgos.

"Estamos muy preocupados porque los chicos saltan el paredón. Cuando pasó lo de Guille, el Municipio se había comprometido a tener siempre abierto ese salón y contar con vigilancia. Eso se cumplió hasta ahora que volvió a estar cerrado y sin seguridad", describió la vecina.

Noelia, otra vecina, contó que la mayoría de las noches escucha chicos jugando en el playón, que está todo oscuro y cerrado, por lo que saltan las rejas para entrar y luego cuando se les escapa la pelota. "Yo creo que es un peligro y que tienen que tomar cartas en el asunto para resguardar la integridad de todos los niños del barrio", agregó la mujer en reclamo a las autoridades municipales.

Tragedia

Fue en marzo del 2022 cuando un nene de 12 años murió al caerse al suelo desde una reja, cuando jugaba con otros niños en un predio próximo a un salón comunitario del barrio Alsogaray de Plottier.

reclamo vecinos barrio alzogaray muerte nene

El salón está ubicado en la calle Rudecindo Roca, y los niños del barrio acostumbran jugar al fútbol ahí, esté abierto o cerrado. En aquel momento LM Neuquén informó que "el nene intentó saltar una reja de 2 metros de altura aproximadamente y por motivos que desconoce se queda enganchado cayendo al suelo, lo que le provocó un corte sangrante en la cabeza sobre el cuero cabelludo, quedando tendido en el suelo". Fue trasladado al hospital de Plottier, donde ingresó ya sin vida.

El barrio ingresó en una "conmoción generalizada" por la muerte del pequeño y porque "era sabido que podía pasar esto porque no hay seguridad y los chicos entran a jugar saltando un paredón", habían relatado los vecinos en aquella oportunidad que hoy se revive.

El salón comunitario está en un predio cercado y cerrado con un portón. "No hay otro espacio para que jueguen los chicos", comentaron los lugareños aquella noche en la que salieron a pedir justicia por el pequeño fallecido.