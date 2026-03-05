Neuquén se suma al paro de mujeres por el 8M y habrá movilización: ¿Quiénes adhieren?

Sindicatos como ATE, ATEN y ADUNC confirmaron su adhesión a la medida de fuerza y convocaron a participar de la movilización.

Diversos sindicatos de Neuquén confirmaron su adhesión al paro de mujeres convocado en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora , que este año se realizará el lunes 9 de marzo debido a que el 8 cae domingo. La jornada incluirá una medida de fuerza y actividades de movilización para visibilizar los reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

La convocatoria se desarrollará el lunes 9 en la capital neuquina y en distintas localidades de la provincia, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y colectivos feministas que cada año impulsan el denominado “paro de mujeres”. En este contexto, gremios del sector estatal y universitario ya anunciaron su acompañamiento a la medida.

Uno de los sindicatos que confirmó su adhesión es la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ), que convocó no solo a sus afiliadas mujeres, sino también a los trabajadores varones y a las diversidades a sumarse a la jornada de protesta y a la movilización.

Desde el gremio señalaron que se trata del tercer año consecutivo en el que la convocatoria busca ampliar la participación y visibilizar la agenda de género dentro de los espacios laborales. “Es muy importante que marchemos todos”, expresó en diálogo con LM Neuquén María Rosselo, secretaria de Género de ATE, al referirse al sentido colectivo de la jornada.

La dirigente explicó que la propuesta apunta a que el paro sea una instancia de reflexión y participación para todos los trabajadores, más allá de su identidad de género, con el objetivo de poner en agenda los reclamos vinculados a la igualdad, la eliminación de las violencias y la ampliación de derechos.

8M DÍA DE LA MUJER EN NEUQUÉN Claudio Espinoza

Desde ATE también indicaron que durante la jornada de paro se mantendrán guardias mínimas en los sectores esenciales para garantizar la atención de servicios básicos.

Qué otros sindicatos se adhieren

A la convocatoria también se sumarán otros sindicatos del ámbito educativo. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) confirmó que acompañará la jornada de paro y movilización, en línea con las acciones que históricamente impulsa el movimiento sindical docente en el marco del 8M.

En el mismo sentido se pronunció la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), que también anunció su adhesión a la medida. Desde el gremio universitario señalaron que la jornada busca visibilizar las desigualdades que atraviesan a las mujeres y diversidades en el ámbito laboral y académico.

El paro internacional de mujeres es una iniciativa que se replica cada año en distintos países y que tiene como objetivo evidenciar el rol que cumplen las mujeres en el trabajo, tanto remunerado como no remunerado, además de reclamar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y condiciones laborales.

En Neuquén, la convocatoria incluye movilizaciones y actividades públicas organizadas por colectivos feministas, sindicatos y organizaciones sociales. En ediciones anteriores, las marchas reunieron a miles de personas en el centro de la ciudad.

8M DÍA DE LA MUJER EN NEUQUÉN

Para este año, las organizaciones que impulsan la jornada señalaron que el cambio de fecha al lunes 9 responde a que el 8 de marzo cae domingo, lo que dificulta la realización de una medida de fuerza laboral. Por ese motivo, se resolvió trasladar el paro al primer día hábil posterior.

De esta manera, Neuquén volverá a sumarse a una jornada que combina paro laboral, movilización y actividades públicas para visibilizar las demandas del movimiento de mujeres y diversidades.