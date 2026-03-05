Ratas en el inodoro: descubre si es una leyenda urbana o una posibilidad real

¿Es cierto que podrían aparecer ratas en el inodoro de nuestra casa o se trata sólo de una leyenda urbana?

Según destacan sitios especializados, las especies más usuales de ratas en los entornos urbanos son R. rattus y R. norvegicus. Estas dos especies de ratas son muy parecidas entre sí.

Los especialistas sostienen que la principal diferencia entre las costumbres de las especies de ratas Rattus rattus y Rattus norvegicus radica en el hecho de que la primera prefiere habitar en las partes altas de las casas, los graneros y las buhardillas, en tanto que a la segunda le resultan más gratos los subsuelos de los edificios, en los navíos las bodegas húmedas, las galerías subterráneas, las alcantarillas, los pozos, y las orillas de los ríos.

De acuerdo a diversos testimonios, las ratas pueden aparecer en el inodoro de nuestra casa. Así lo revelaron distintos especialistas en plomería que trabajan en Estados Unidos.

“Me miró”, contó un cliente de Kevin J. Vander Hyde, vicepresidente de una empresa de plomería en Michigan. “Al parecer, la rata salió a la superficie en plena descarga, hizo contacto visual y luego se retiró como si hubiera olvidado algo en el alcantarillado”, dijo Vander Hyde.

Lo cierto es que Vander Hyde describió las ratas en el inodoro como “una de las misiones secundarias más raras de la plomería”. Por su parte, Kelly Russum -propietario de una empresa de plomería en California-, sostuvo que la aparición de ratas en el inodoro es más común en ciudades con infraestructura sanitaria antigua y alta presencia de roedores. “En edificios viejos, especialmente si no tienen válvula antirretorno, las ratas del alcantarillado municipal pueden subir por la línea”, añadió.

Asimismo, otra fuente consultada reveló la presencia de ratas en el inodoro de una casa: “Hace tres semanas recibimos una queja así”, contó Travis Hargrave, propietario de una plomería de Luisiana. “Nuestro técnico Ross atendió el caso. El hijo de la señora estaba sentado viendo el celular cuando la rata apareció. Entraron en pánico.”

El mencionado Vander Hyde agregó que “las ratas son excelentes nadadoras, pueden mantenerse a flote durante días y aguantar la respiración durante bastante tiempo. Si hay una abertura en la línea de alcantarillado y actividad de roedores en la red principal, pueden explorar corriente arriba como pequeños plomeros no invitados”, y concluyó: “Las viviendas antiguas con tuberías de arcilla o hierro fundido son más vulnerables porque las grietas permiten la entrada de roedores”.

La recomendación de los especialistas ante la posible aparición de ratas en el inodoro

A los fines de evitar las mordeduras que pueden transmitir enfermedades como la fiebre por mordedura de rata y el hantavirus, ante la aparición de una rata en el inodoro de nuestra casa, los especialistas señalan que “si una rata perdida llega hasta ti, lo primero es bajar la tapa de inmediato y llamar al control animal”, recomendó Vander Hyde.

Y agregó que “podemos arreglar tuberías, pero no negociamos con la fauna del alcantarillado.” A su vez, Russum advirtió qué no hacer: “Mucha gente vierte agua hirviendo, pero no debería hacerlo. Puede asustar a la rata, sí, pero también puede agrietar la porcelana. Una inspección con cámara es oro puro en estos casos. Nos muestra exactamente dónde están las fallas y te da tranquilidad de que tu inodoro no será un portal de fauna silvestre”.