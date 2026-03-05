Filmaron a un diplomático quemando documentos en una parrilla y lo expulsaron de Ecuador

Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, declaró “persona non grata” al representante de La Habana. La denuncia que hicieron las autoridades cubanas.

El presidente Daniel Noboa junto a Donald Trump durante un encuentro político reciente, en medio de la tensión diplomática entre Ecuador y Cuba.

Un episodio de tensión diplomática sacude la relación entre Ecuador y Cuba . El gobierno ecuatoriano declaró “persona non grata” al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez, por lo que ordenó que él y todo su personal diplomático abandonen el país en 48 horas. La decisión generó una fuerte reacción del gobierno cubano y abrió interrogantes sobre el trasfondo político del conflicto.

La medida se conoció mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador , que invocó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para justificar la expulsión.

El documento no incluyó detalles sobre los motivos de la decisión. Sin embargo, el episodio se volvió todavía más llamativo cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa , difundió en redes sociales un video donde se ve a un hombre - que sería un diplomático - quemando papeles en la sede diplomática cubana.

Expulsión diplomática y una escena inusual

El gobierno de Ecuador confirmó que el embajador cubano y su equipo deben abandonar el país en un plazo máximo de dos días. La Cancillería explicó que la decisión se tomó dentro de los mecanismos previstos por la Convención de Viena, instrumento que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.

Poco después del anuncio, un video comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a un hombre en el techo de la embajada cubana que quema papeles en una parrilla improvisada. El material fue difundido por el propio presidente Noboa en la red social X.

El mandatario acompañó la publicación con un comentario breve y provocador: “Una parrillada de papeles”. La escena despertó numerosas interpretaciones y aumentó la tensión política en torno al episodio.

Filmaron al embajador cubano quemando documentos en una parrilla

La respuesta de Cuba y el clima político

El gobierno de Cuba reaccionó con rapidez al comunicado ecuatoriano. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana rechazó la decisión y la calificó como “arbitraria e injustificada”.

El comunicado cubano señaló que la expulsión se anunció sin presentar argumentos claros y sostuvo que el gesto representa un acto inamistoso que afecta los vínculos históricos entre ambos países.

Las autoridades cubanas también sugirieron que el momento elegido para la medida podría vincularse con el escenario internacional. Según La Habana, la decisión coincide con un contexto de mayor presión política de Estados Unidos contra la isla.

El episodio ocurrió además pocos días antes de una reunión política prevista en Miami el 7 de marzo. En ese encuentro, el expresidente estadounidense Donald Trump tiene previsto reunirse con líderes de varios países de América Latina, entre ellos mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras.

En paralelo, la relación entre Washington y Quito experimenta un acercamiento en materia de seguridad e inteligencia desde la llegada de Noboa al poder en 2023. Ambos gobiernos mantienen cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Trump también volvió a mencionar recientemente la posibilidad de impulsar una “toma de control amistosa” de Cuba, al mismo tiempo que promueve medidas económicas contra el gobierno de la isla.

Relaciones históricas y nuevos conflictos regionales

Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba comenzaron en 1960 y atravesaron diferentes etapas a lo largo de las últimas décadas. Durante ciertos períodos existió cooperación intensa, mientras que en otros momentos surgieron tensiones vinculadas a la política regional.

Uno de los momentos de mayor acercamiento ocurrió durante el gobierno del presidente Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Durante ese período se desarrollaron acuerdos de cooperación, entre ellos misiones de médicos cubanos que trabajaron en el sistema de salud ecuatoriano.

Ese programa terminó durante la presidencia de Lenín Moreno, quien decidió poner fin al convenio.

La expulsión del embajador cubano se suma a otros conflictos diplomáticos recientes protagonizados por Ecuador. Uno de los episodios más resonantes ocurrió en abril de 2024, cuando México rompió relaciones diplomáticas con Quito.

La crisis comenzó tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. Durante ese operativo fue detenido el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción.

Además, el gobierno de Ecuador mantiene una tensión comercial con Colombia. Quito acusa a las autoridades colombianas de no controlar adecuadamente la frontera, zona donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico.