Avenida Mosconi: la Muni ajustará los semáforos para reducir la espera en los cruces

Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que van a hacer microajustes a medida que avance la obra. Se nota más carga vehicular en calles aledañas.

Por el gran impacto que genera la obra de la Avenida Mosconi , la Municipalidad de Neuquén realizará ajustes y modificaciones en las calles paralelas y perpendiculares que registran ahora una mayor carga vehicular a partir del corte en esa arteria principal de la ciudad. El objetivo es reducir los tiempos de espera de los automovilistas, que ahora tienen menos alternativas para transitar por la ciudad en las horas pico.

La coordinadora administrativa e institucional de la Municipalidad, Noelia Rueda Cáceres , explicó que hace dos días se cerraron todos los tramos previstos para esta primera etapa de la obra de la Avenida Mosconi, entre Gatica y Linares, lo que se tradujo en un impacto mayor para los que circulan por la zona.

"A partir de la semana que viene van a empezar los conteos para ver los tiempos de espera de los semáforos", señaló en una entrevista con LU5. El objetivo principal es analizar cómo reducir la cantidad de segundos o minutos que los automovilistas esperan en fila para hacer los cruces, ya que las calles presentan mayor carga vehicular.

La Avenida Mosconi es una arteria de gran importancia para la circulación este - oeste, por lo que la interrupción del tránsito por los trabajos implicó una mayor carga de autos, sobre todo en las horas pico, en los caminos alternativos que empezaron a ser utilizados a partir del inicio de la obra.

semaforo.jpg

"Tenemos mucha carga vehicular en Sarmiento - Mitre, y también en Libertad, Chile, Montevideo", explicó la funcionaria, que aclaró que la Municipalidad diseñará estrategias alternativas de tránsito para resolver esa situación.

A esta inquietud se suma la dificultad para cruzar de norte a sur o viceversa, ya que la mayoría de los pasos están cortados en la zona más céntrica de la ciudad.

"Estamos haciendo esos estudios para habilitar Gatica e Ignacio Rivas, al igual que Don Bosco y Bahía Blanca como arterias principales para cruzar, en el período que estén esas calles cortadas. Después se va a cambiar cuando vuelvan a hacer las habilitaciones de otras calles y cortar esas que están ahora habilitadas", explicó la coordinadora.

"La calle Paimún se usa mucho para llegar a Ricchieri que después se hace Luis Beltrán. Estos cruces que se cortaron más los cortes que ya tiene la Avenida Mosconi va a generar un impacto en todas las calles cercanas, no sólo los cruces sino las paralelas", aclaró.

En ese sentido, destacó que "van a empezar los microajustes a los sistemas semafóricos para darle menos tiempo de frenado, al darle más tiempo al semáforo se genera la fluidez. Si te toca en rojo hay más tiempo de espera, pero una vez que uno circula, el tránsito fluye más".

Una obra necesaria pese al impacto en el tránsito

Los comerciantes que tienen locales sobre la Mosconi fueron los más afectados por la obra. Daniel González, secretario de Acipan, destacó el diálogo fluido con la Municipalidad para mitigar el impacto.

Para el referente del comercio, es imposible generar una transformación de esta escala sin causar inconvenientes en la rutina de la capital. El tránsito es, quizás, el punto de mayor fricción diaria. "Es una obra muy importante que trae problemas al tránsito. Lo sufrimos todos los días todos, pero es necesario lamentablemente", reconoció.

El diálogo con Guillermo Nicola, secretario de Infraestructura de la ciudad, es permanente para buscar soluciones a los nudos viales que surgen a medida que el asfalto avanza .Ante el colapso de los cruces de la ruta, la recomendación para los vecinos es clara: la adaptación. "Lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos todos a usar vías alternativas porque si no se colapsan los cruces de la ruta", advierte el referente comercial.