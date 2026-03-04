Alarmante informe de violencia contra las mujeres en Neuquén: aumentan casos con riesgo de femicidio

El riesgo de violencia de género se concentra mayormente en el entorno doméstico, y los agresores, en gran parte, son exparejas.

En el marco del 8 de marzo , Día internacional de las Mujeres , la Subsecretaría de las Mujeres de la ciudad de Neuquén presentó el balance del 2025 del Observatorio Municipal . Frente a los alarmantes datos relevados en distintas instituciones y organismos que atienden mujeres, indicaron que "la violencia contra las mujeres lejos de detenerse presenta indicadores críticos".

Este miércoles por la mañana, desde la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko , se presentó el i nforme del período enero - diciembre 2025 bajo la coordinación de la subsecretaria Alejandra Oehrens .

Dicho documento contempla las intervenciones del Equipo Técnico Interdisciplinario , y el análisis aplica un criterio de selección solo de casos de Mujeres en Situación de Violencia de Género (MSVG) , provenientes de los reportes e intervenciones del Ministerio Público Fiscal de la provincia, y la Oficina de Violencia del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, donde constan las denuncias en comisaría.

casa aliwenko

Cabe destacar que la Subsecretaría contextualizó el estado de situación provincial "en un marcado retroceso de las políticas de género y protección hacia las mujeres a nivel nacional y el cuestionamiento a figuras jurídicas fundamentales como el femicidio", así como "discursos que intentan invisibilizar la especificidad de la violencia contras las mujeres".

La mayoría de las mujeres en situación de violencia de género (MSVG)

Uno de los primeros indicadores señalados es que durante el año pasado se recibieron 649 consultas en Mesa de Entradas, lo que significa que se gestionaron más del doble de consultas que en 2024.

Los datos más destacados son que del total, el 93,1 % de las asistencias realizadas fueron por violencia sufridas dentro de la casa, es decir, violencia doméstica. Además, destaca la prevalencia de la violencia ejercida por ex maridos o exparejas, en un 78,47%, y pareja o marido actual 6,22%, de lo cual concluyeron que los entornos íntimos implican mayor desprotección para las mujeres y que la ruptura del lazo afectivo o convivencia no garantiza que los agresores interrumpan el ejercicio de la violencia, sino que inician nuevas formas de hostigamiento y control.

El promedio de edad de las mujeres que asisten es de 38 años, van desde los 30 a los 39, con una prevalencia del 40% del oeste y centro oeste, sumado al 12,09% en el sureste y noroeste un 9,34%. En tanto, más de la mitad de las usuarias cuenta con secundario y más de un 30% accedieron a educación superior, por lo que expusieron que se demuestra que la violencia de género es una problemática transversal a las mujeres independientemente de su capital académico.

8 m subsecretaria de mujeres

En tanto, el 88,9% de las usuarias del dispositivo tiene hijos e hijas a cargo, y, otro dato alarmante, el 70% tiene al menos un hijo o hija en común con el agresor. Por su parte, el 35 % se encuentra desempleada, y al analizar los sectores de inserción laboral se observa una marcada concentración en trabajos feminizados como administración pública, educación, casas particulares y limpieza.

En cuanto al tipo de violencia denunciada, la Violencia Psicológica se presenta en una 93,5 % de los registros, seguida por Violencia Física en el 74,1 %, Violencia Económica 64,4%, Violencia Sexual 21,3% y Violencia Laboral 1,4%.

Código A en 2025: 62 mujeres en riesgo de femicidio

Cuando detectan casos que implican riesgo alto de vida, riesgo de femicidio para la mujer, se activa el protocolo Único de Intervención se categorizan como Código A porque obligan a la intervención inmediata. Según el informe, del universo de 216 entrevistas de admisión, 62 casos fueron de extrema urgencia, lo cual implica que 62 agresores mostraron intenciones o intentos de matar a 62 mujeres.

"La demanda no solo creció en volumen, sino también en complejidad. Mientras que en 2024 se registraba un promedio de 1 caso de Código A por mes, en 2025 esa cifra promedio ascendió a más de 5 casos mensuales, quintuplicando la necesidad de intervenciones especializadas y prioritarias", indicaron desde la Subsecretaría de Mujeres de la ciudad.

De esas cifras analizaron que la violencia alcanzó un punto crítico durante octubre con 24,2 % de los casos, de los cuales como ya se mencionó casi la totalidad son madres. Por lo tanto, el "mes de la mujer" o Día de la Madre, así como las fiestas de fin de año, se convierten en fechas de alto riesgo, coincidentemente con la media nacional reportada por el Observatorio Adriana Marisel Zambrano.

La movilización reclamó: "Basta de femicidios, vivas nos queremos". Omar Novoa

Sin embargo, ante tal vulnerabilidad, el informe resaltó que el 80% de las MSVG usuarias del dispositivo contaron con el acompañamiento de algún familiar o de su entorno cercano, lo cual se vincula con la necesaria red de apoyo comunitario para sostener las decisiones de ruptura con el agresor, y transitar los procesos judiciales o administrativos que se derivan de la denuncia de la violencia de género.

De todas maneras, el informe apunta a documentar el contacto directo entre el Estado y la ciudadanía, constituyendo un insumo fundamental para el análisis, la planificación y la mejora de las respuestas institucionales frente a la violencia de género. En este sentido, remarcaron como un logro que, durante el primer cuatrimestre de 2025, incorporaron la mesa de entrada por Whatsapp como contacto para las usuarias. Además, la sanción de la Ordenanza Municipal que creó el Programa Municipal "Las Mujeres Hacemos", que busca el empoderamiento económico.

A su vez, destacaron la firma de un convenio para ampliar la cobertura sanitaria y el acompañamiento a víctimas de violencia de género a través de los hospitales de Región Sanitaria Confluencia, Hospital Heller, Bouquet Roldán incluyendo los centros de salud de Plottier y Senillosa.

Perfil de los agresores de Neuquén

La edad promedio de los agresores es de 40 años, con inserción laboral del 62 % de los cuales el 43,6 % se desempeña en trabajos formales, registrados, mientras que el 19,31% en la informalidad. Por su parte, el 51,9 % de la persona agresora presenta consumos problemáticos de sustancias. En este punto, aclararon que no guarda relación causal directa con ejercicio de la violencia de género, aunque su recurrencia configura contextos que la incrementan.

Un punto llamativo, es que el 23 % de los agresores tiene acceso a armas de fuego, lo cual deja la ventana abierta a considerar un análisis más profundo de cuántos victimarios pertenece a alguna fuerza de seguridad.

PODER JUDICIAL NQN Ciudad Judicial de Neuquén.

La violencia de género dirigida cada vez más contra las mujeres jóvenes

Durante el 2025 se registró un ingreso del 86 % de las MSVG en el área psicológica, un 25 % en el área legal y un 22,5 % en el área social. En cuanto al trabajo operativo territorial, bajo la coordinación de la subsecretaria Oehrens, se llevaron a cabo 1241 intervenciones territoriales, lo que representa un promedio de 15 acciones por caso, situadas en el 90 % en el oeste.

En el análisis de las intervenciones territoriales surgió un indicador crítico en el descenso en la edad de inicio de la violencia de género con casos desde los 13 años. "Esta problemática se inscribe en un contexto de vulnerabilidad extrema donde las relaciones afectivas adolescentes se ven atravesadas por entornos de consumos problemáticos, narcomenudeo y trayectorias delictivas por parte de los varones involucrados", agregaron.

En este sentido, indicaron que teniendo en cuenta la competencia específica de organismos de niñez y adolescencia, la Subsecretaría de las Mujeres desempeña un rol de derivación estratégica, así como talleres de sensibilización en escuelas secundarias.

Por último, resaltaron que el 90 % del trabajo territorial fue desplegado en la zona oeste y el 10 % en la zona norte de la ciudad de Neuquén, "un territorio que requiere articulación constante con fuerzas de seguridad para garantizar la protección inmediata de las MSVG".

ON - Marcha Ni una menos (2).jpg El tribunal impuso la prisión preventiva por la necesidad de proteger a la víctima, especialmente en función de su situación de vulnerabilidad. Omar Novoa

Análisis de las denuncias radicadas en la Policía de Neuquén

En cuanto a los registros brindados por la División Informática y estadística de la Policía de Neuquén, la mayor afluencia de denuncias por violencia de género está en la Comisaría 16, con 1081 casos, en la Comisarías 18, con 1076 casos y la comisaría 3 con 1005 casos.

En total, en 2025 se registraron 7.224 denuncias con una media de 690 casos mensuales, con un pico máximo en julio con 1014. El análisis del tiempo de duración del maltrato se observa que el 40,85 % de las denuncias se realizan antes de cumplirse el año, mientras que el 40,81 % de los casos se denunció tras 1 a 5 años de maltratos.

"Esta paridad estadística refleja que, si bien existe una respuesta institucional ante situaciones incipientes, una proporción igualmente significativa de mujeres accede a la denuncia tras haber sostenido el vínculo tras un período prolongado", analizaron.

En relación a los ámbitos donde se manifiestan las violencias los registros de la fuerza policial confirman la centralidad en el entorno doméstico, con un 85,6 %, y un 12,3 % de los casos se agrupan bajo la categoría "no informado", por lo que la Subsecretaría señaló que urge la necesidad de optimizar protocolos de carga en las comisarías.

ON - Marcha Ni una menos (11).jpg Omar Novoa

Análisis del Ministerio Público Fiscal

Los datos aportados por el Ministerio Público Fiscal incluyen hechos circunscriptos a la ciudad de Neuquén que ingresan al sistema penal, tanto femicidios, como intentos, y las denunciantes y víctimas son mayores de edad. Quedan exceptuados delitos contra la integridad sexual.

Dentro del período 2025, se registraron un total de 825 casos ingresados, que lo que representa un incremento del 50,8 % respecto a los 547 casos reportados en 2024, con una edad promedio de las denunciantes de 32 años mientras que los agresores promedian la edad de 35.

En relación a las vías de ingreso de las denuncias, el informe refleja marcada concentración en el MPF que canaliza el 77,8 % mientras que la Policía un 20, 8 % y web 1, 3 %.

El análisis de los tipos de delitos revela que las amenazas simples son las más frecuentes, con 427 casos en 2025, evidenciando que la violencia se triplicó en relación al 2024, y le siguen lesiones leves con 215 casos y 64 lesiones agravadas.

Informe de femicidios en Neuquén y casos de violencia denunciados y judicializados

El reporte también aborda en especial a los femicidios ocurridos en la circunscripción de Neuquén durante el año 2025: dos femicidios consumados y cuatro en tentativa. Por su parte, indicó que, en distribución temporal, hubo un pico de tres intentos de matar a las mujeres en marzo.

Uno de los casos consumados, el transfemicidio de Azul Semeñenko, fue calificado como homicidio triplemente agravado por ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género.

En tanto, el reporte de la Oficina de Violencia registró un total de 4683 denuncias ingresadas lo que representa un incremento del 5,8 % respecto a las 4.424 reportadas en 2024. Del total solo 2932 fueron judicializados.