El pronóstico del tiempo en Neuquén: ¿Cuándo llegarán las tormentas?

El Servicio Meteorológico anticipó una jornada templada. La presencia del viento se hará sentir en algunos sectores de la provincia.

El pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este jueves 5 de marzo anticipa una jornada con tiempo templado en gran parte de la provincia de Neuquén. El cielo será parcialmente nublado y con presencia de viento moderado durante la tarde. En algunos sectores de la cordillera podrían registrarse períodos de mayor nubosidad e incluso algunas precipitaciones aisladas hacia la noche.

En Neuquén capital se espera un día con cielo parcialmente nublado , una temperatura mínima cercana a los 12°C y una máxima que rondará los 26°C. El viento soplará desde el sector este entre 25 y 30 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde.

En el centro de la provincia , se prevé cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas entre 7°C y 9°C y máximas cercanas a los 23°C o 24°C . El viento será moderado del este con ráfagas que podrían superar los 40 km/h durante la tarde.

En la cordillera neuquina, el pronóstico indica mayor nubosidad y probabilidad de lluvias débiles hacia la tarde o la noche por el ingreso de humedad desde el Pacífico. Las temperaturas mínimas estarán entre los 6°C y 8°C y las máximas entre 18°C y 21°C, con viento moderado y ráfagas cercanas a los 40 km/h en zonas altas.

Por su parte, en el norte neuquino, se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas cercanas a los 6°C y máximas que podrían alcanzar los 24°C. El viento será moderado del este con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h durante la tarde.

¿Cómo estará el fin de semana?

De acuerdo con el pronóstico extendido de la AIC, el tiempo comenzará a desmejorar hacia el fin de semana, con condiciones de mayor inestabilidad, aumento de temperatura y probabilidad de tormentas eléctricas en distintos sectores del territorio.

Para el sábado, se espera una jornada calurosa e inestable, con temperaturas máximas que podrían acercarse a los 30°C en la zona de la Confluencia, mientras que las mínimas se ubicarán alrededor de los 13°C. Durante la tarde y la noche podrían registrarse tormentas eléctricas con chaparrones e incluso caída de granizo en algunos sectores, acompañadas por viento del noreste con ráfagas moderadas.

Las condiciones inestables continuarían durante el domingo, con lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia. Para ese día se prevé un leve descenso de temperatura, con máximas cercanas a los 27°C y mínimas alrededor de los 14°C, mientras que el viento rotará al sudoeste con ráfagas moderadas.

Según informó el organismo, este escenario responde al ingreso de aire cálido y húmedo que favorecerá la formación de tormentas en el norte de la Patagonia, por lo que recomiendan seguir la evolución de los pronósticos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.