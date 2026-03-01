El clima en Neuquén

icon
28° Temp
34% Hum
País
La Mañana alerta

Alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias zonas del país.

Siete provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas

Siete provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas, lluvias y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió uan alerta por lluvias y tormentas en algunas zonas de Mendoza, San Luis, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en La Rioja, Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Las áreas se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local dependiendo la zona.

clima

Mendoza: el sur y el sureste de la provincia se verá afectado durante la tarde y la noche por ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

San Luis: las tormentas afectarán la zona sur de la provincia durante la tarde, con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

Río Negro: la provincia se verá afectada en el sector este durante la noche, con ráfagas de hasta 60 km/h y precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

Alerta por lluvias

La zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Santa Cruz será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas.

El sur de Neuquén, la zona cordillerana de Río Negro y el noroeste de Chubut presenta una alerta naranja. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 35 mm.

clima ..

Alerta por vientos fuertes

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para La Rioja, Córdoba y San Luis se esperan vientos del norte a velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.

En Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se esperan vientos del oeste a velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas, donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

vientos

Recomendaciones

Alerta por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel