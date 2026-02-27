Alerta por fuertes tormentas con lluvias de hasta 40 mm y vientos de 80 km/h

El SMN anunció que se espera un fuerte impacto de precipitaciones con granizo y actividad eléctrica.

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia del fuerte temporal.

La inestabilidad climática en algunas provincias argentina sigue siendo una constante durante este verano, y en el inicio de último fin de semana de febrero se advirtió sobre la presencia de intensas lluvias en varias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas alerta meteorológica por fuertes tormentas que afectarán a cuatro provincias del territorio nacional. En esos sectores, predominarán las fuertes ráfagas, el granizo, y altos valores de precipitación acumulada.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", informó el SMN respecto a la situación del alerta en Mendoza y San Luis.

alerta smn (25)

Mientras tanto, en La Pampa los vientos no serán tan fuertes, pero se esperan valores de precipitación de hasta 50 mm "que pueden ser superados de manera puntual".

Si bien es el mismo nivel de alerta, el norte de Río Negro no espera condiciones tan adversas como el resto de provincias. Según el SMN, las tormentas "podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, que pueden ser superados localmente".

Las recomendaciones del SMN

El SMN publicó una serie de recomendaciones acordes al nivel de alerta amarilla por tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué impacto tienen cada nivel de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

alerta smn (23)

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.