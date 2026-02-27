La trama financiera de la AFA suma otra pieza: una cuenta oculta con millones de dólares en EE.UU

Documentos judiciales revelan que sumas millonarias circularon por una cuenta en PNC Bank vinculada a los contratos internacionales de la Selección Argentina de fútbol.

La investigación judicial analiza el circuito financiero que administró fondos de la AFA por más de USD 13 millones en menos de un año.

La estructura financiera utilizada para administrar contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sumó una nueva pieza que amplía el alcance del esquema bajo análisis judicial. A los cuatro bancos ya identificados en investigaciones previas en Estados Unidos —Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— se agrega ahora una quinta entidad: PNC Bank , con sede en Pittsburgh.

Documentación bancaria incorporada a expedientes en tribunales de Estados Unidos y Argentina muestra que por esa cuenta circularon en menos de un año más de USD 13.554.200 , vinculados a acuerdos comerciales internacionales de la Selección argentina.

La operatoria involucra a Tourprodenter, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada por Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales. La Justicia de ambos países investiga un circuito que, en conjunto, podría superar los USD 300 millones .

Una quinta cuenta dentro de una red interconectada

Los registros bancarios obtenidos mediante órdenes judiciales revelan que la cuenta en PNC Bank recibió transferencias de empresas asociadas a contratos internacionales, entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG y Wise US. También aparecen movimientos internos desde otras cuentas de la propia Tourprodenter.

Chiqui Tapia La AFA quedó bajo la lupa tras la aparición de una quinta cuenta en Estados Unidos vinculada a contratos internacionales de la Selección.

Ese punto resulta central para los investigadores. Parte del dinero ingresaba desde cuentas cuya trazabilidad no puede reconstruirse con los extractos disponibles. Los movimientos internos sugieren la existencia de una red financiera interconectada, donde el PNC Bank operaba como un nodo más dentro de un circuito mayor.

El patrón se repite: ingresos de montos elevados seguidos por transferencias salientes en plazos breves, en algunos casos dentro de las 24 o 72 horas posteriores. El total de egresos coincide casi por completo con el total de ingresos, lo que indica que la cuenta funcionó como canal de paso y no como instrumento de acumulación.

Transferencias a sociedades luego disueltas

De los más de USD 13,5 millones que circularon por la cuenta, USD 3.171.800 fueron enviados a cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Varias de esas firmas fueron disueltas después de que el circuito financiero saliera a la luz pública.

La secuencia detectada en los otros bancos vuelve a aparecer en esta quinta entidad: fragmentación inmediata de fondos y giros a sociedades de baja visibilidad pública. Los registros societarios exhiben patrones repetidos, como domicilios compartidos y constituciones recientes en relación con el momento en que comenzaron a recibir transferencias millonarias.

afa comunicado

La aparición del PNC Bank amplía el mapa bancario y confirma que la dispersión financiera no fue circunstancial. El dinero relacionado con los contratos internacionales de la AFA circuló por al menos cinco entidades en Estados Unidos, lo que dificulta una reconstrucción integral desde un único punto de control.

Pagos operativos y logística internacional

No todos los egresos se dirigieron a sociedades luego disueltas. Los extractos también registran pagos a empresas vinculadas a logística, aviación, viajes y servicios corporativos. Entre ellas figuran Aero Logistics Investments, Interlog LLC, PLS Logistic LLC y Glaccess LLC, con montos que en conjunto superan varios millones de dólares.

También aparecen transferencias a proveedores de combustible aeronáutico, servicios de mantenimiento y asistencia aeroportuaria. Este bloque muestra que una parte relevante del dinero se destinó a gastos operativos reales y verificables, relacionados con la actividad internacional de la Selección.

La coexistencia de pagos logísticos con transferencias hacia sociedades de estructura opaca configura un entramado complejo. El circuito combina desembolsos propios de la gestión deportiva con giros a empresas cuya finalidad todavía no cuenta con una explicación pública.

Una decisión política bajo análisis judicial

En el centro del esquema figura Tourprodenter, elegida por Tapia como agente exclusivo de cobro de contratos internacionales. La decisión concentró en una estructura privada la administración de cientos de millones de dólares generados por patrocinadores y acuerdos comerciales, en un contexto de fuerte expansión comercial tras el título mundial en Qatar 2022.

chiqui tapia (1)

Según la documentación incorporada a las causas judiciales, la cuenta del PNC Bank no formaba parte del relevamiento inicial. Su existencia confirma que el circuito no se limitaba a las cuatro entidades ya identificadas y que el patrón operativo —ingresos concentrados y redistribución fragmentada— se replicó en esta nueva cuenta.

En menos de un año, más de USD 13.500.000 atravesaron esta quinta entidad financiera. La investigación en Estados Unidos y Argentina busca determinar el alcance completo del esquema y establecer si la estructura respondió a obligaciones contractuales legítimas o si existieron desvíos.

La incorporación del PNC Bank al expediente amplía el mapa y refuerza una conclusión preliminar: la arquitectura financiera utilizada para canalizar los contratos internacionales de la AFA fue más extensa y fragmentada de lo que se conocía hasta ahora.