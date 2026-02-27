"Ella sabe qué pasó con Loan": el desgarrador relato de la mamá del nene desaparecido hace 20 meses

La Justicia cambiará la fecha del inicio del juicio, y sus padres brindaron un dramático testimonio donde afirmaron que el pequeño está vivo.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes había establecido que el juicio por la desaparición de Loan Peña comenzaría el 7 de octubre de este año. Sin embargo, admitió los planteos del Ministerio Público Fiscal y adelantará el inicio del debate.

El Tribunal Oral Federal (TOC) dio marcha atrás con su decisión en el comienzo de la audiencia preliminar. A partir de la objeción y tras un cuarto intermedio, los jueces finalmente aceptaron las quejas y comunicaron que se fijará otra fecha. El Tribunal dijo que va a consultar con los equipos técnicos para que el comienzo “sea lo más pronto posible”.

Tras la audiencia preliminar donde se confirmó esta decisión, los papás de pequeño de 5 años desaparecido el junio del 2024 brindaron un desgarrador testimonio y manifestaron su convicción de que Loan sigue con vida.

"Yo creo que Loan está vivo, tiene que estar vivo", afirmó su papá, José Peña en medio de nerviosismo y angustia.

actualizacion foto de Loan Peña

"Que Laudelina me diga cómo está hijo"

Por su parte, María, su mamá dijo que "Que Laudelina me diga cómo está hijo, dónde está, si está comiendo o no. Yo no sé nada de Loan. Ella sabe muy bien que pasó". Y aseguró que "quiero encontrar a mi hijo, quiero saber la verdad, encontrarlo sano y salvo".

"Que alguien me diga donde está Loan, yo quiero saber, quiero traer a mi hijo, ya un año y ocho meses que no se nada de él, yo no aguanto más", agregó. Asimismo, reconoció que recibieron amenazas pero afirmó "estamos tranquilos".

HABLAN LOS PAPAS DE LOAN

Laudelina Peña es la tía de Loan. Ella estuvo presente en el almuerzo familiar del 13 de junio, el día en que el pequeño desapareció. A pesar de no haber sido detenida, estuvo bajo el escrutinio público y de las autoridades debido a su cercanía con el caso y algunos hechos relevantes que la involucran directamente.

Es la esposa de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos bajo sospecha de trata y acusado de ser partícipe primario en la desaparición de Loan. El día de la desaparición de Loan, Laudelina estaba presente en el almuerzo familiar y dijo que lo vio dirigirse hacia un área donde había naranjas y lo acompañó hasta cierto punto cercano a un alambrado y una tranquera.

La desaparición de Loan y la lista de los 17 imputados

En el marco de la investigación que ya lleva más de un año y medio, hay 17 imputados: siete corresponden a la causa principal que investiga la sustracción y el ocultamiento del niño, mientras que los otros 10 hacen parte del expediente paralelo, en el que se los acusa de una serie de maniobras para desviar la investigación.

El 13 de junio de 2024, Loan fue visto por última vez, cuando se dirigía a un naranjal junto a un grupo de adultos y otros niños, con los que había compartido un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal. En ese trayecto, el nene fue apartado de la custodia de su padre (José Peña) y, desde entonces permanece desaparecido.

Cabe recordar que son 7 los imputados en el expediente principal: Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía del chico), Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

Paralelamente, son 10 los imputados en la otra causa: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. Todos profesionales.

Se los acusa por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal el día de su desaparición y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.