El impactante video donde aparece un nene muy parecido a Loan Peña en una playa

Las imágenes se conocieron las últimas horas y comenzaron a viralizarse inmediatamente. Qué se sabe del video.

El año pasado también ocurrió una situación similar, cuando una persona aseguró haberlo visto en una clínica.

A una semana de conocerse la decisión del Gobierno Nacional, de aumentar el monto de recompensa para quienes aporten datos que ayuden a encontrar a Loan Peña , el menor de 5 años desaparecido en Corrientes, se viralizó un video donde se ve a un menor de edad muy similar en una playa de Centroamérica.

Las imágenes causaron gran impacto y comenzaron a circular rápidamente. A través de TikTok, una joven publicó un video en el que se muestra a unos nenes vendiendo productos a turistas en una playa de El Salvador . Las imágenes llamaron la atención de los usuarios por el parecido físico de uno de los menores con Loan y decenas de comentarios en el posteo alimentaron esa versión.

El año pasado también ocurrió una situación similar , cuando una persona aseguró haberlo visto en una clínica, versión que finalmente fue descartada por la Justicia. La última vez que se vio a Loan fue en junio del 2024, en cercanías a un naranjal en la casa de su abuela.

El impactante video que mostraría a Loan Peña en El Salvador

En este último video que se conoció, lo que llamó poderosamente la atención fue que uno de los menores que aparece en el video presenta rasgos físicos que, para muchos usuarios, resultan similares al menor. Frases como "es igual a Loan", "mírenle la cara" o "no puede ser coincidencia" se multiplicaron.

La nueva imagen de Loan y una recompensa de $20 millones para encontrarlo

Este viernes, se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso aumentar a $20 millones la recompensa para quienes brinden información certera que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años que desapareció en Corrientes.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 51/2026, publicada en el Boletín Oficial. Loan está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

Esta decisión se da días después de la actualización de una foto de Loan, que muestra cómo podría verse en la actualidad. Esta actualización digital la realizó la División Individualización Criminal, especializada en arte forense y análisis morfológico, y elevado al Juzgado Federal de Goya.

actualizacion foto de Loan Peña

Esta actualización se enmarca en lo previsto por la Ley 26.538, que autoriza a modificar el monto de las recompensas según la gravedad del delito, la complejidad del caso y el paso del tiempo desde su ofrecimiento inicial.

La resolución también dispone que el pago del incentivo económico quedará sujeto a la evaluación del mérito de la información por parte de la autoridad judicial interviniente y ordena la difusión masiva del ofrecimiento, tanto en medios de comunicación nacionales como a través de las fuerzas federales de seguridad.

Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima y gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El Ministerio aclaró que el pago se realizará preservando la identidad del aportante, previo informe de la autoridad judicial sobre el valor de los datos brindados.

La última vez que vieron a Loan

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna, en el pueblo de 9 de Julio, provincia de Corrientes, salió a juntar naranjas con sus primos, su tío y una pareja amiga del tío, pero nunca regresó. Según el relato inicial, el niño se habría alejado del grupo y desaparecido a unos 600 metros de la vivienda.

En la causa hay 10 imputados. La fiscalía sospecha que Carlos Pérez, exmarino, habría organizado la sustracción de Loan con la colaboración de su esposa, María Victoria Caillava, quien se desempeñaba como funcionaria municipal, con el objetivo de entregarlo a una red de trata. Ambos fueron procesados por un delito federal de captación de menores con fines de explotación.