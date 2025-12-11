El desesperado pedido de la familia de Loan a la Justicia, a un año y medio de su desaparición

La familia continúa con la esperanza de poder encontrar al pequeño desaparecido en junio de 2024.

El pedido de la familia de Loan busca reimpulsar la búsqueda, a más de un año y medio de la desaparición del niño.

A un año y medio de la desaparición, y en una nueva presentación ante la Justicia Federal, la familia de Loan Danilo Peña realizó dos solicitudes claves para seguir avanzado en la causa.

El planteo, realizado por los abogados Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara, se basa en la actualización del rostro del niño desaparecido , utilizando técnicas de envejecimiento forense. Pero además incluye el pedido de aumentar la recompensa y derivar la actualización del retrato a Interpol , con el objetivo de intensificar la búsqueda del pequeño correntino, cuya ausencia mantiene en vilo al país desde el 13 de junio de 2024.

El documento de 31 páginas presentado por la abogada María Belén Russo Cornara , se solicitó “ la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen del menor”, una herramienta que podría facilitar la búsqueda en caso de que Loan conserve rasgos modificados por el paso del tiempo desde su desaparición.

Búsqueda de Loan: solicitan la intervención de Interpol

Los representantes de la familia del niño desaparecido también solicitaron derivar la actualización del rostro a INTERPOL Argentina para su incorporación en los sistemas internacionales, además de solicitar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad, organismo encargado de elaborar oficialmente la proyección de edad.

Además, reclamaron que el material actualizado sea incorporado al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR, dos plataformas clave en la difusión de casos de desapariciones de menores.

Piden aumentar la recompensa por datos sobre Loan

Otro punto central del escrito está dirigido a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo: el aumento de la recompensa, actualmente fijada en $5.000.000, para quienes aporten información certera.

“El monto vigente se presenta como insuficiente, desproporcionado e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, el fuerte impacto social y el estándar económico real del país”, señala el documento.

Los letrados advierten que la recompensa baja ya generó dos efectos negativos:

Reducción de testigos dispuestos a declarar

Pérdida de la dimensión pública del caso, que afecta la circulación de información

El juicio: fecha, acusados y unificación de causas

El 27 de febrero de 2026, a las 09:30, se realizará la primera audiencia preliminar del juicio por el caso Loan. Allí se presentarán pedidos de las defensas, se definirá la admisibilidad de pruebas y se confirmará el listado de testigos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó unificar los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, por lo que 17 acusados llegarán a juicio oral.

Entre ellos, siete están imputados por la sustracción y ocultamiento del niño:

Laudelina Peña (tía de Loan)

María Victoria Caillava

Carlos Guido Pérez

Bernardino Antonio Benítez

Daniel “Fierrito” Ramírez

Mónica del Carmen Millapi

Walter Adrián Maciel (comisario)

Además hay otros 10 acusados que enfrentarán cargos por delitos asociados, entre los cuales se encuentran: manipulación de testigos, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

El pedido de la actualización del rostro de Loan y el pedido de aumentar la recompensa buscan reimpulsar la búsqueda, a más de un año y medio de la desaparición del niño correntino que conmocionó al país.