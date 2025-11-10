"Queremos encontrar a Loan con vida": los sorpresivos rastrillajes a más de un año de su desaparición

Hay un giro en la investigación, por lo que se autorizó el inicio de rastrillajes, allanamientos y operativos.

El caso por la desaparición de Loan Peña , el menor de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, Corrientes- sumó un nuevo giro judicial .

La Justicia Federal ordenó el rastrillaje de cuatro lagunas ubicadas cerca del campo de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos que siguen con prisión preventiva por encubrimiento.

El operativo apunta a profundizar la investigación sobre los dos sospechosos y, según establece la resolución, los procedimientos inician este lunes 10 de noviembre.

loan2.jpg

"La familia sigue esperanzada"

El abogado de la familia de Loan, Gustavo Sánchez, afirmó que "Nuestra intención al igual que la familia es encontrarlo con vida a Loan. No queremos desarrollar ninguna hipótesis. La familia sigue esperanzada, pero están muy angustiada, dolidos. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar al chico".

La medida, que fue dispuesta mediante la Resolución N° 527/2025, establece que durante 50 días, equipos de Prefectura, Policía Federal, SIFEBU, SENASA y organismos ambientales trabajarán en la zona bajo la dirección del Comando Unificado Corrientes, con la querella presente. El objetivo será encontrar indicios que permitan reconstruir el rastro del menor desaparecido.

Este movimiento judicial llega al mismo tiempo que la Cámara Federal de Apelaciones extendió por dos meses el plazo de la investigación. La jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán tendrán tiempo hasta el 29 de noviembre para profundizar la causa.

Loan rastrillaje.jpg

Quiénes son los detenidos por el caso Loan: familiares, amigos y encubridores

Loan desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela. Salió con otros chicos a juntar naranjas y nunca volvió. La causa pasó de "abandono de persona" a "sustracción de menores" y "posible trata de personas", luego de que surgieran indicios de una maniobra coordinada para alejarlo, trasladarlo y encubrir el hecho. Incluso se investiga que el ex comisario local habría montado un operativo de búsqueda simulado para desviar la atención.

Los detenidos e imputados por el caso son Bernardino Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Adrián Maciel.

Detenidos del Caso Loan.jpg Los siete detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña.

La causa, tramitada en el Juzgado Federal de Goya, fue elevada a juicio tras más de un año de investigación y 90 cuerpos de expediente acumulados. La jueza Cristina Pozzer Penzo avaló la hipótesis de que los siete imputados actuaron de manera organizada para ejecutar un secuestro durante una reunión familiar, que tuvo lugar en la casa de la abuela paterna del niño, Catalina Peña.

La investigación sostiene que el matrimonio Pérez-Caillava se retiró del almuerzo con la excusa de ver un partido de fútbol, pero en realidad habría sido para encontrarse con los captores y llevarse al niño. El punto de entrega sería una escuela abandonada conocida como "la tapera", ubicada en las afueras del pueblo.

Una causa paralela apunta a una red de manipulación de testigos

Además del juicio principal, se tramita una causa paralela contra otras diez personas, presuntamente vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy. En esta línea se investiga la manipulación de testigos menores de edad que estuvieron presentes durante la desaparición de Loan. Los imputados habrían interferido con sus declaraciones, modificando sus testimonios para desviar la atención de los verdaderos responsables.