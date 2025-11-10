Estaba desaparecido hace varios días y lo encontraron muerto en el hueco de un ascensor

El trágico descubrimiento ocurrió luego de que los vecinos alertaran por un fuerte olor proveniente del interior del edificio.

Un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el hueco de un ascensor en un edificio . Su familia había denunciado su desaparición días atrás y el descubrimiento fue tras la alerta de vecinos por un mal olor en el inmueble.

Efectivos de la DDI La Plata , que ya habían intervenido en el caso bajo la carátula de averiguación de paradero , realizaron una inspección en el edificio y encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición . De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima era vecino y administrador del lugar.

La escena generó un importante despliegue de bomberos, personal forense y agentes de la DDI. La escena del crimen no contaba con cámaras de seguridad internas, por lo que no hay forma de entender cómo fueron las últimas horas de la víctima.

ascensor la plata

Cuál es la principal hipótesis alrededor de la muerte del hombre

Según el parte oficial, el personal del Gabinete de Búsqueda de Personas realizaba un relevamiento en el marco de la investigación cuando se produjo el hallazgo. Los primeros indicios apuntan a que el hombre se habría arrojado al vacío desde el décimo piso, el único nivel desde donde el ascensor puede abrirse manualmente.

Por el momento, la causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso. La causa fue caratulada como suicidio, con intervención de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 5.

El lugar fue preservado para las pericias correspondientes, mientras personal de rescate trabajó para extraer el cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

ascensor la plata 2

Un ascensor se derrumbó desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados

Otro inédito caso tuvo lugar tiempo atrás en un ascensor en un edificio del barrio porteño de Palermo. Un mes atrás, un llamado de emergencia generó el despliegue de 11 ambulancias, tras el desplome de un ascensor desde el séptimo piso.

En aquella ocasión, nueve jóvenes habían quedado atrapados en su interior, y fueron rescatados. El hecho ocurrió pasada la una de la mañana y por el momento se desconoce la causa que llevó a este derrumbe. De igual manera, la primera hipótesis que circula por el momento es que habrían saltado y eso llevó al colapso del ascensor.

ascensor palermo

Según trascendió, la cabina cayó a toda velocidad desde el séptimo piso hasta la planta baja, provocando un estruendo que alertó a los vecinos. En su interior había seis mujeres y tres hombres atrapados, quienes quedaron atrapados tras el impacto.

Los ocupantes del ascensor eran seis chicas y tres chicos, todos de entre 18 y 22 años, que quedaron atrapados tras la caída. Cinco lesionados fueron derivados al hospital Fernández, dos al Pirovano y dos al Rivadavia, con politraumatismos de diversa gravedad. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales. Una de las hipótesis es que habrían saltado y eso llevó al colapso del ascensor.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por Federico Brondini, quien dispuso una consigna policial en el edificio mientras se investigan las causas del accidente.