Un ascensor se derrumbó desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados

Bomberos trabajaron durante varias horas para rescatar a los heridos. La sospecha sobre lo que ocurrió en el interior del ascensor, que cayó a toda velocidad.

Un llamado de emergencia en la madrugada de este viernes generó el despliegue de 11 ambulancias, donde un ascensor se desplomó desde el séptimo piso . Nueve jóvenes habían quedado atrapados en su interior, y fueron rescatados.

El hecho ocurrió pasada la una de la mañana y por el momento se desconoce la causa que llevó a este derrumbe . De igual manera, la primera hipótesis que circula por el momento es que habrían saltado y eso llevó al colapso del ascensor.

La cabina cayó a toda velocidad desde el séptimo piso hasta la planta baja, provocando un estruendo que alertó a los vecinos. En su interior había seis mujeres y tres hombres atrapados, quienes quedaron atrapados tras el impacto. Ocurrió en pleno barrio porteño de Palermo ,

El colapso del ascensor no registró víctimas fatales

Los ocupantes del ascensor eran seis chicas y tres chicos, todos de entre 18 y 22 años, que quedaron atrapados tras la caída. Cinco lesionados fueron derivados al hospital Fernández, dos al Pirovano y dos al Rivadavia, con politraumatismos de diversa gravedad. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

En algunas de las imágenes difundidas se puede ver el ascensor considerablemente dañado, con vidrios rotos y la estructura colapsada. Incluso, en una de ellas se observa a los médicos atendiendo en las camillas a varios de los heridos antes del traslado.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por Federico Brondini, quien dispuso una consigna policial en el edificio mientras se investigan las causas del accidente. Hasta el momento no se conocen las razones del desplome, y se aguardan pericias técnicas sobre el ascensor. De igual manera, la primera hipótesis que circula por el momento es que habrían saltado y eso llevó al colapso del ascensor.

