Leé el suplemento 122° aniversario de Cipolletti con la versión impresa de LM Neuquén

Desde su fundación en un asado a ser una de las cabeceras del Alto Valle, la ciudad vivió al ritmo de vecinos que se desarrollaron apostando a sus raíces.

Cipolletti cumple 122 años y LM Cipolletti lo celebra con un suplemento especial que destaca dos pilares de la ciudad: el trabajo comunitario y la pasión por emprender. En esta nota podés leer la versión impresa que acompaña la edición de LM Neuquén.

En el cumpleaños de la ciudad, el intendente Rodrigo Buteler realizó un repaso por la gestión municipal y el presente de la ciudad. Destacó el crecimiento y las oportunidades de empleo generadas con la radicación de empresas por el boom Vaca Muerta.

El suple destaca historias que hacen a la identidad cipoleña. Por un lado, el trabajo comunitario , que en la ciudad tiene infinidad de ejemplos. En este cumpleaños, la historia elegida es conocida, pero tiene novedades. Se trata del proyecto Sol Mapu con el que la fundación Sol Patagonia busca transformar la comunidad de la zona norte con las escuelas como eje.

Por otro lado, en las páginas del suple se detalla el trabajo de Nogallia, una de las muchas variantes a la producción primaria que hoy tiene Cipolletti. Se trata de un emprendimiento familiar dedicado a la producción de almendras con valor agregado: producen alimentos y recibieron la certificación de producción sin TACC.

Por último, el principio. De la fundación de Cipolletti se conoce cuándo, pero ¿cómo fue ese 3 de octubre? Te contamos el mito sobre el asado de la venta de tierras que dio origen a lo que hoy es el centro de Cipolletti.

Te compartimos el suple aniversario de LMC. Que lo disfrute.