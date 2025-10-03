"Todos merecen la pena de muerte": uno de los abogados habló del posible móvil del triple femicidio de Florencio Varela

El defensor de la familia de Morena habló previo a la declaración que dará Matías Ozorio, el acusado que trasladaron este viernes desde Perú.

Este viernes por la mañana, previo a la declaración que brindará Matías Ozorio , cómplice de Pequeño J, ambos acusados de ser autores intelectuales del triple femicidio de Florencio Varela , el abogado de la familia de Morena dio detalles sobre la investigación.

"Hoy vamos a tener la novedades de los celulares, creemos que traerá mucha luz a muchas pistas, pero Ozorio no sabemos que estrategia tiene", dijo Diego Storto a la prensa.

Asimismo, aclaró que " Ozorio fue para nosotros el e ncargado de reclutar los soldaditos , por medio del Pequeño J para cometer lo que sucedió".

Matías Ozorio está acusado por ser complice en el triple femicidio de Florencio Varela.

Respecto de los detenidos por el triple femicidio, Storto afirmó que "van a ser todos coautores porque no le va a temblar el pulso a nadie. Estos merecen la pena de muerte, todos".

"La hipótesis del móvil puede ser que hubo un faltante de drogas", dijo, pero descartó la versión que indica que se trata de 400 kilos. Tras las declaraciones de Guillermo Endi, abogado defensor de Sotacuro, sostuvo que "está ejerciendo una labor de defensa estéril, porque no es creíble para nadie. No está bueno en este tipo de causas ser protagonista".

Sobre el peritaje de los celulares que se realizará este viernes, se mostró positivo y aseguró que demostrará "mucha claridad y precisión, estamos muy expectantes con eso".

Destacó el labor del fiscal Arribas e indicó que le deben faltar "tres o cuatro piezas" para conocer completamente lo que sucedió y motivó el triple femicidio en Varela. A no ser que salga "un dato muy revelador" del peritaje, ya estaría encaminado el caso.

Días atrás se produjo la detención del quinto detenido involucrado al triple femicidio en Florencio Varela. Se trata de Víctor Sotacuro, quien fue capturado en Bolivia tras darse a la fuga. Qué se conoció sobre su relación con las jóvenes de La Matanza que fueron brutalmente asesinadas y las sospechas detrás de lo que motivó esta tortura seguida de asesinato.

El abogado del acusado, Guillermo Endi, apuntó contra el novio de Lara Gutiérrez, la menor de 15 años víctima del triple femicidio. Según reveló, sería el presunto autor del robo de un cargamento con 400 kilos de cocaína que pertenecía a esta banda narco detrás de los femicidios.

En diálogo con Telefé, el letrado sostuvo que el móvil detrás del crimen habría sido "tan salvaje" por la cantidad de drogada que fue robada. Respecto a la sorpresa de la cantidad de droga, sostuvo que "para las villas es normal, a mí me ha tocado defender causas justamente de la Villa Zabaleta, en la villa 1-11-14 por 500, mil kilos como lo mínimo que se baja en esa villa".

Según reveló el letrado, el culpable fue un "noviecito de Lara, a quien Lara le contó que había un cargamento de 400 kilos de droga dando vueltas por distintos lugares". Esta droga le habría faltado, según comparó Endi, "a un equipo de la primera C".