¿Por qué mataron a las tres chicas de La Matanza? La fuerte hipótesis del abogado de uno de los acusados

El abogado Endi aseguró que su cliente Sotacuro no conocía a las víctimas y brindó una fuerte hipótesis sobre qué fue lo que motivó a este brutal crimen.

Víctor Sotacuro Lázaro es el quinto detenido por la investigación del triple crimen de las chicas de La Matanza.

Días atrás se produjo la detención del quinto detenido involucrado al triple femicidio en Florencio Varela. Se trata de Víctor Sotacuro, quien fue capturado en Bolivia tras darse a la fuga. Qué se conoció sobre su relación con las jóvenes de La Matanza que fueron brutalmente asesinadas y las sospechas detrás de lo que motivó esta tortura seguida de asesinato.

El abogado del acusado, Guillermo Endi, apuntó contra el novio de Lara Gutiérrez , la menor de 15 años víctima del triple femicidio. Según reveló, sería el presunto autor del robo de un cargamento con 400 kilos de cocaína que pertenecía a esta banda narco detrás de los femicidios.

En diálogo con Telefé, el letrado sostuvo que el móvil detrás del crimen habría sido "tan salvaje" por la cantidad de drogada que fue robada. Respecto a la sorpresa de la cantidad de droga, sostuvo que "para las villas es normal, a mí me ha tocado defender causas justamente de la Villa Zabaleta, en la villa 1-11-14 por 500, mil kilos como lo mínimo que se baja en esa villa".

abogado sotacuro

"Se les fue de las manos"

Según reveló el letrado, el culpable fue un "noviecito de Lara, a quien Lara le contó que había un cargamento de 400 kilos de droga dando vueltas por distintos lugares". Esta droga le habría faltado, según comparó Endi, "a un equipo de la primera C".

De acuerdo con el testimonio del abogado defensor, a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez intentaron sacarles información sobre el robo y finalmente "se les fue de las manos".

Al ser consultado sobre la participación de Sotacuro en la logística, el abogado aclaró que únicamente fue contratado como remisero y que su sobrina, Florencia Ibáñez, no guarda relación con el hecho.

Actualmente, la Unidad Funcional de Instrucción de La Matanza lleva adelante una investigación por una posible red de narcotráfico vinculada a los asesinatos de las tres jóvenes.

Las lesiones en las manos de Sotacuro, involucrado en el triple femicidio

El pasado viernes fue detenido en Bolivia, Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana que fue señalado como un quinto integrante de la banda narco detrás del triple femicidio en la provincia de Buenos Aires. Habría sido el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Con el avance de la investigación, se sumaron detalles que podrían ser determinantes en el expediente judicial. En las últimas horas, se conocieron imágenes de Sotacuro con lesiones visibles en sus manos al momento de su detención. De esta forma, se abrieron nuevas hipótesis sobre lo que ocurrió la madrugada del 20 de septiembre, cuando asesinaron brutalmente a Lara, Morena y Brenda, las jóvenes de 20 y 15 años que estuvieron desaparecidas durante varios días.

Aunque Javier Alonso, el ministro de Seguridad de provincia de Buenos Aires, afirmó que eran "mordeduras" de defensa, investigadores coinciden en que podría ser como resultado de un forcejeo con las víctimas.