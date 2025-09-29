Triple femicidio en Florencio Varela: quiénes son los detenidos y cómo avanza la investigación

A tres días del hallazgo de los cuerpos, hay seis detenidos y sigue prófugo "Pequeño J", presunto líder narco señalado por los investigadores.

Avanza la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela y por el momento hay varios detenidos por ser sospechosos de participar en este brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) . Aun así, el principal líder narco "Pequeño J" sigue prófugo.

La familia de las víctimas dudan que el joven peruano de 20 años sea quien está detrás de estos femicidios. Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por " Pequeño J" , en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

El gobernador Axel Kicillof se refirió al crimen como un "narcofemicidio" y aseguró que trabajarán "para que los responsables paguen sus condenas". Por el momento, son seis los detenidos en este crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza.

detenidos femicidio la matanza La primera detención se produjo en la casa donde la policía encontró los cuerpos mutilados y enterrados en un pozo del jardín.

Cuántos y quiénes son los detenidos por el triple femicidio

Actualmente son seis las personas detenidas. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Todos se negaron a declarar cuando fueron indagados y fueron imputados por "homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

El viernes, Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, Bolivia. Señalado como un quinto integrante de la banda y quien habría sido el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela. El sábado, un joven de 29 años identificado como Ariel Giménez fue acusado de cavar un pozo y haber enterrado los cuerpos de las jóvenes.

gimenez triple femicidio

Este lunes, Giménez se presentó ante la Justicia y se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. En tanto, Sotacuro tampoco quiso prestar su testimonio en la causa. "La investigación no va a depender de la declaración de un imputado, están en todo su derecho de hacerlo", apuntó al respecto el abogado Javier Baños, representante de la familia de Brenda, en declaraciones a la prensa.

La búsqueda internacional de "Pequeño J”, presunto líder narco

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con el pedido de captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J". El joven de 20 años, señalado como autor intelectual del hecho, está prófugo y es buscado en el país y en el exterior. Los investigadores detectaron transferencias de dinero que amplían el mapa de vínculos y refuerzan las hipótesis en torno a la trama criminal detrás del caso.

Respecto a su identidad, en las últimas horas se conoció su pasaporte que presentaba ciertas irregularidades. El supuesto pasaporte peruano que circula como documento de Tony Janzen Valverde Victoriano presenta múltiples inconsistencias y no coincide con aquel que utilizó Interpol para emitir la alerta roja por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

Según especialistas, el documento difundido está manipulado, posiblemente con herramientas de inteligencia artificial: faltan elementos de seguridad visibles, hay variaciones tipográficas y fechas expresadas en inglés, lo que no es habitual en pasaportes peruanos.