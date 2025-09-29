El impactante video de "Pequeño J" junto a su padre cuando tenía 13 años: "Vida de bandido"

El joven de 20 años es el principal acusado por ser líder de la banda que está detrás del triple femicidio en Florencio Varela. El inédito video en Nueva Jersey.

Un inédito video salió a la luz donde se puede ver a " Pequeño J" , el capo narco peruano que sería el autor intelectual del triple femicidio de las chicas de La Matanza, cuando tenía apenas 13 años. Un detalle escalofriante es que se escucha una frase que hoy en día cobra un peso macabro: "Toda la vida de bandido".

Estas imágenes fueron registradas en Nueva Jersey, cuando Tony Janzen Valverde Victoriano aparece acompañado por su padre -ya fallecido- calificando a su hijo como "bandido". En la parte final del video, se observa a ambos utilizando armas de fuego. Tanto "Pequeño J" como su papá dispararon al aire en reiteradas ocasiones.

El impactante video se conoció en LN+ y el periodista Luis Gasulla dio a conocer algunos detalles sobre lo ocurrido aquel momento. " ¿Y qué pasó? Muere el padre. Muere asesinado, y él dice que se iba a vengar. Tenía 13 años y ya lo posteaba , se lo posteaba a uno de sus mejores amigos que se hacía llamar Pablo Escobar Gaviria en las redes sociales", contó Gasulla sobre esa época en la vida del narco peruano.

El inédito video de Pequeño J cuando tenía 13 años

Los primeros movimientos de "Pequeño J" en Argentina que lo llevaron a ser vinculado al triple femicidio

En la amenaza para quienes asesinaron a su padre, Jota, que en ese entonces tenía 13 años, dice: “Te prometo que esto no va a quedar así. Porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia. Te necesito papá”.

"Algo sucedió en Perú por lo que él llega a la Argentina siete años atrás, empieza a crecer su negocio en el sur del conurbano bonaerense en una categoría muy baja", siguió el periodista sobre los comienzos delictivos del joven peruano.

Finalmente, continuando la historia en el presente, reveló cuándo fue el primer encuentro entre el asesino y una de sus víctimas: “Dos semanas atrás había cumplido años y ahí conoce a Lara Gutiérrez".

la matanza desaparecidas (1)

Quién es "Pequeño J", el capo narco buscado por el triple femicidio de las chicas de La Matanza

En el marco de la investigación por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, se conocieron detalles sobre los sospechosos. Por el momento, hay cuatro detenidos que brindarán su declaración a la Justicia este jueves.

Tras confirmarse la relación con una banda criminal peruana, el ministro Alonso anunció que ya identificaron al líder de la banda. Se trata de un ciudadano peruano de unos 23 años, conocido como "el pequeño ‘J’ o Julito", y que ya emitieron un pedido de captura en su contra.

pasaporte pequeño j

Leonel, el padre de Brenda del Castillo, se pronunció con dureza contra las versiones que vinculan al joven conocido como "Pequeño J"- que sería el líder narco con pedido de captura internacional - con los atroces crímenes de Brenda, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En las últimas declaraciones, afirmó que "no existe el Pequeño J" y rechazó que se lo señale como capo narco responsable de las muertes, y advirtió que es un invento mediático- judicial.

"No existe el Pequeño J. ¿Pidieron un antecedente penal de Pequeño J?. O sea es un sobrenombre, es un apodo. ¿De dónde lo sacaron? Que me explique la Justicia de dónde sacaron ese nombre. ¿Cómo puede ser el autor intelectual un pibe de 20 años y ser líder de la supuesta banda? No, no puede ser nunca", dijo Leonel a Clarín.