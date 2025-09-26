El sanguinario plan de "Pequeño J", el narco de 23 años buscado por el triple femicidio de las chicas de La Matanza

El narco peruano sería el autor intelectual de los brutales crímenes de Lara, Brenda y Morena. Las pistas que analiza la policía y la aparición de un audio.

La camioneta blanca que subió a las jóvenes por orden de un joven narco peruano.

La Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires vio llegar una marejada de policías bonaerenses este miércoles. El operativo tenía una orden unificada: dar con el paradero de "Pequeño J", el capo narco peruano que sería el autor intelectual del triple femicidio de las chicas de La Matanza. Por estas horas pesa una orden de captura nacional e internacional en su contra.

El narco, también conocido como "Julito", habría dado la orden de secuestro, tortura y ejecución de Lara Gutiérrez, de 15 años: Brenda del Castillo 20 y Morena Verdi de 20 años.

Los efectivos se dirigieron a dos objetivos: una parrilla y una propiedad ubicada en un tercer piso, en la que según publica Infobae en diálogo con fuentes del caso, habría estado el líder de la organización criminal buscado.

La hoja que direccionó a los policías hasta allí llevaba también el nombre de M.A.O. y de “Pequeño J”. Se trata de un hombre identificado, a la vez, como Julio Valverde y Julio Noguera. No aportaron DNI, pero sabían que el prófugo, con orden de captura, tiene 23 años y es peruano. Lo describen como muy “sanguinario”, aunque no dieron mayores detalles.

CHICAS ASESINADAS EN LA MATANZA Convocan a movilizar en todo el país por el triple femicidio de La Matanza.

La hipótesis que manejan los investigadores por estas horas, es que "Pequeño J" contrató sicarios para llevar a cabo el crimen premeditado, tras el supuesto robo de dinero y cocaína por parte de las tres jóvenes.

Así buscan a “Pequeño J”, el líder narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas de La Matanza. Le siguieron el rastro a la villa 21-24, en el barrio Zavaleta.

Cómo fue el plan para matar a Lara, Morena y Brenda

Incluso, las fuentes sostienen que también planeó la transmisión en vivo a un grupo cerrado por redes sociales en el que dejó un claro mensaje con las muertes. Con su corta edad, se lo señala como el jefe narco que organizó la trampa, ordenó enterrar los cuerpos y utilizó la transmisión como un mensaje dentro de la organización.

Todo comenzó el viernes por noche, cuando Lara, Morena y Brenda subieron a una Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Iban a una fiesta que nunca existió y allí las esperaba un macabro plan. Finalmente, tras cinco días de intensa búsqueda, sus cuerpos -mutilados y con múltiples lesiones - aparecieron en una casa de Florencio Varela este miércoles.

Así subían a la camioneta las jóvenes desaparecidas. Hay dos cuerpos hallados

Los escalofriantes detalles de las torturas que sufrieron

Los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri, de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo de la misma edad y Lara Morena Gutiérrez, de 15, muestran la ferocidad y las atroces torturas de un sello mafioso.

Según fuentes oficiales, el caso de Lara Gutiérrez es el que más escalofriante. A la adolescente de 15 años le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, luego le cortaron el cuello, que le seccionó la arteria carótida. Además presentaba quemaduras en su mano, que aparentan ser de cigarrillos y que habrían sido realizadas cuando todavía se encontraba con vida.

A Brenda del Castillo le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.

casa triple femicidio

Por otro lado, Morena también fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla. Precisamente, sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes.

La Policía no sabe de ningún "Pequeño J" en Villa Zavaleta

La Policía de la Ciudad, que desplegó un intenso operativo en los barrios tras la salida de las fuerzas federales, tiene un mapeo muy aceitado de las organizaciones y sus comandantes. Afirman que no conocen ni escucharon hablar de “Pequeño J”. Tampoco los federales que corrieron el dominio del peruano Marco Antonio González, alias “Marcos”, quien mantiene algunos sectores bajo su ala, pese a haber sido expulsado a Perú.

Reconocen sin embargo, que hay grupos de narcos peruanos a los que todavía no logran tener acceso. Sospechan que podría tener nexos en los barrios del Bajo Flores y Barracas, pero que su zona de influencia sea el sur del conurbano, donde masacraron a las víctimas del femicidio.

El misterioso audio sobre el "Pequeño J" que impacta en la causa del triple crimen

La investigación por el triple femicidio sumó nuevas aristas tras la difusión de un audio exclusivo. En la grabación, una persona relata cómo le ofrecieron dinero para 'guardar' a un hombre de nacionalidad peruana buscado por la policía, presuntamente vinculado a los hechos.

El audio expone conversaciones entre allegados al sospechoso: "Ayer a las ocho de la noche vino un loquito conocido y nos dijo que nos daba muy buena plata para cuidar un departamento porque hay un chabón que lo está buscando la policía, un peruano", se escucha.

la matanza desaparecidas (1)

"¿Escuchaste a las pibitas estas que desaparecieron? Lara, Brenda y Morena. Bueno, ¿Sabés qué? Ayer a las 8 de la noche vino un loquito conocido y agarró y nos dijo que nos daba muy buena plata, muy buena plata para cuidar un departamento porque hay un chabón que lo está buscando la policía, un peruano", consulta un hombre en un audio a su interlocutor.

El mismo hombre continúa: "Escuchando una conversación entre ellos. Uno dice 'Sí, este pelotudo se metió en problemas con las guachas esas que están buscando por todos lados'". Esa afirmación, le generó sospechas al hombre que preguntó: con preocupación "¿Vos sabés cómo se llama el peruano ese que dicen, cómo se llama o cómo es, no sabés nada?. Y si ellos te mandan una foto, si puedo sacarle una foto o te digo cómo es, o lo rasgo.