Cómo es la cárcel donde están los detenidos por el triple femicidio de las chicas de La Matanza

Hay cuatro personas detenidas por el momento, habrían sido participar del macabro y brutal plan para asesinar a las chicas de 20 y 15 años.

Los cuatro imputados por el triple femicidio de las chicas de La Matanza hoy están detenidos en el complejo Melchor Romero.

Las cuatro personas detenidas por el triple femicidio de las chicas de La Matanza quedaron con prisión preventiva, y pasan desde el miércoles las noches alojados en una cárcel de la ciudad de La Plata.

Los imputados por el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se negaron a declarar en la audiencia que se celebró el jueves por la tarde, por lo que les dictaron prisión preventiva . Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva de 25 años, María Celeste González Guerrero de 28, Daniela Iara Ibarra de 19 y Maximiliano Andrés Parra de 18.

Todos fueron trasladados a la Unidad 61 del Complejo Melchor Romero, donde permanecen detenidos. Este centro penitenciario fue refaccionado en los últimos años y cuenta con una capacidad para alojar a 576 internos.

Todos los reclusos están repartidos en doce pabellones, y cada módulo puede albergar a 48 personas; además, el predio -ubicado en 520 y 181- está asegurado con un triple alambrado perimetral y cuenta con once puestos de vigilancia.

complejo melchor romero carcel la plata

Asimismo, hay dos edificios escuela-taller, donde los internos pueden realizar actividades educativas y laborales, un campo de deportes y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a visitas. El complejo tiene también dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo para población femenina.

detenidos triple femicidio

Por lo tanto, los acusados comienzan a cumplir su detención preventiva en el penal de máxima seguridad a la espera de los avances de la investigación judicial.

En tanto, este viernes se llevó a cabo el velatorio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados este miércoles enterrados en una vivienda de Florencia Varela, en el sur del conurbano, con signos de haber sido torturados y parcialmente mutilados.

complejo melchor romero carcel la plata (2)

Quién es "Pequeño J", el capo narco buscado por el triple femicidio de las chicas de La Matanza

Tras confirmarse la relación con una banda criminal peruana, el ministro Alonso anunció que ya identificaron al líder de la banda. Se trata de un ciudadano peruano de 23 años, conocido como "el pequeño ‘J’ o Julito", y que ya emitieron un pedido de captura en su contra.

La Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires vio llegar una marejada de policías bonaerenses este miércoles. El operativo tenía una orden unificada: dar con el paradero del capo narco peruano que sería el autor intelectual del triple femicidio de las chicas de La Matanza.

El narco, también conocido como "Julito", habría dado la orden de secuestro, tortura y ejecución de Lara Gutiérrez, de 15 años: Brenda del Castillo 20 y Morena Verdi de 20 años.

desaparecidas la matanza El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

Los efectivos se dirigieron a dos objetivos: una parrilla y una propiedad ubicada en un tercer piso, en la que según publica Infobae en diálogo con fuentes del caso, habría estado el líder de la organización criminal buscado.

La hoja que direccionó a los policías hasta allí llevaba también el nombre de M.A.O. y de “Pequeño J”. Se trata de un hombre identificado, a la vez, como Julio Valverde y Julio Noguera. No aportaron DNI, pero sabían que el prófugo, con orden de captura, tiene 23 años y es peruano. Lo describen como muy “sanguinario”, aunque no dieron mayores detalles.

La hipótesis que manejan los investigadores por estas horas, es que "Pequeño J" contrató sicarios para llevar a cabo el crimen premeditado, tras el supuesto robo de dinero y cocaína por parte de las tres jóvenes.