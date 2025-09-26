Andrea Confini dejó Energía de Río Negro y asume en el directorio de YPF

La candidata a senadora renunció a su cargo. Fue nombrada, por un año, en el directorio de YPF.

Andrea Confini , candidata a senadora por Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), presentó oficialmente su renuncia al cargo de secretaria de Energía de la provincia . La dirigente cipoleña tenía previsto dar ese paso luego de la audiencia pública sobre el proyecto de GNL, realizada la semana pasada en San Antonio Oeste, con el fin de dedicarse de lleno a la campaña. Sin embargo, su salida tomó otro rumbo tras confirmarse su incorporación al directorio de YPF .

El Decreto 829, publicado el jueves en el Boletín Oficial , formalizó la salida de Confini de la Secretaría de Estado, la cual se hizo efectiva desde el martes 23 de septiembre.

Días antes, la propia aspirante a la Cámara Alta había adelantado en CNN Radio Roca de Noticias que dejaría su puesto una vez concluida la audiencia pública por el segundo barco licuefactor que se instalará en el golfo San Matías. Según explicó, ese proceso era clave para el Ejecutivo provincial y por eso había decidido postergar su alejamiento. En un primer momento, incluso, se creía que su salida sería solo temporal.

A diferencia de lo ocurrido con Juan Pablo Muena, candidato a diputado y exministro de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes, Confini no estaba obligada a renunciar. La Constitución rionegrina impide que los ministros del gabinete acepten candidaturas, pero no establece la misma restricción para secretarios de Estado.

Esa diferencia cobra relevancia en el caso de Confini porque el artículo 184 de la Constitución provincial también prohíbe la designación como ministros de los cónyuges o parientes cercanos del gobernador o vicegobernador. Como pareja de Alberto Weretilneck, su nombramiento como secretaria había sido la vía institucional para evitar cuestionamientos.

Un lugar para Río Negro en YPF

En las últimas horas, la situación dio un giro al conocerse que la Provincia, al igual que su vecina Neuquén, obtuvo un lugar en el directorio de YPF y ese espacio quedó en manos de Confini, según informó Literal. La petrolera estatal informó la designación a la Comisión Nacional de Valores el mismo día en que la funcionaria presentó su renuncia a la Secretaría de Energía.

Confini asumió como Directora Titular Clase D, en reemplazo de Ignacio Ezequiel Bruera, cuya salida se concretó en junio. Su mandato se extenderá hasta la asamblea de accionistas de 2026, cuando se renueve la composición del directorio.