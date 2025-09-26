Despidieron a otros tres policías de Neuquén por faltas graves: sanciones, certificados truchos y abuso

Los casos se sumaron a otro que se conoció este miércoles. Las medidas se concretaron esta semana con la publicación en el Boletín Oficial.

Otros tres efectivos fueron despedidos de la Policía de Neuquén por haber cometido faltas graves: desde la presentación de certificados médicos falsos, hasta delitos de abuso sexual, según surgió de los sumarios y de las causas judiciales. Los casos, que se conocieron en las últimas horas, confirman la continuidad de la tolerancia cero que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa, tanto contra ñoquis e indisciplinados como contra aquellos que incurren en delitos.

El nuevo gobierno -que asumió en diciembre de 2023- jerarquizó a la Policía, adquirió vehículos, sumó chalecos y puso en marcha una estrategia contra el narcotráfico en la que, los efectivos de esta fuerza desempeñan un rol fundamental. Por eso, señalaron que "es imperiosa la expulsión de quienes, por su inconducta, no merecen llevar el uniforme".

Uno de los que recibió la destitución por cesantía fue el ahora ex cabo Claudio Andrés Zúñiga , quien fue acusado de incumplir los mandatos del Régimen Disciplinario Policial y del Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales.

El 20 de enero de 2025, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo Provincial que se le aplicara dicho castigo, debido a que este registraba un total de 75 días de arresto policial, en el período comprendido entre el 3 de enero y el 17 de octubre de 2024.

Al respecto, se indicó que “la acumulación de sanciones con más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el lapso de un año, es considerada causal de cesantía”. También se dijo que a este suboficial le iniciaron una causa por presunta falsedad de certificado médico.

Claudio Andrés Zúñiga DECRE-2025-02893978-NEU-GPN

Licencia trucha

El segundo de los despedidos es el ahora ex agente nuevo cuadro Jonatán David Pérez. El 15 de agosto de 2024, la Jefatura de Policía solicitó su destitución por cesantía, cosa que se concretó ahora.

En el expediente consta que el sumario se inició a partir de un memorándum del 27 de septiembre de 2023, emitido por la Comisaría 49 de Vista Alegre. En dicho documento se informó que, durante el control de las certificaciones médicas presentadas por el personal dependiente de esa Unidad, se detectó una constancia médica con irregularidades en la caligrafía, la firma y las matrículas.

Los auditores consideraron evidente que su confección no se correspondía con los habitualmente emitidos por la profesional que figura como firmante; paralelamente, en la esfera judicial, se inició el expediente caratulado “Pérez Jonatan David S/Falsedad en Certificado Médico”.

Jonatán David Pérez DECRE-2025-02894038-NEU-GPN

Abuso sexual

El tercer caso es más delicado: la sanción no fue de cesantía, sino de exoneración, es decir, más severa. El despido recayó sobre el ahora ex sargento del Cuerpo Penitenciario, Escalafón Tratamiento, Adalberto Flavio Guillermo Gallone.

El castigo había sido solicitado el 15 de julio de 2024, y a partir de ahí se realizaron las investigaciones que avanzaron. En el expediente consta que el 11 de agosto de 2020 radicaron una denuncia penal por el presunto delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Paralelamente, en la esfera judicial se inició el expediente caratulado “Gallone, Adalberto Flavio Guillermo S/Abuso Sexual agravado por la edad de la víctima conviviente”.

Luego, el 4 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, donde se dictó la sentencia condenatoria a Gallone y le impusieron la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso (es decir, no fue preso).

Este caso se suma al del ex oficial principal de la Policía, también del Cuerpo Penitenciario, Humberto Oscar Suárez, cuya exoneración se conoció este miércoles. En el decreto de expulsión se explica que el 25 de septiembre de 2023 el Tribunal de Juicio redactó la sentencia de responsabilidad y resolvió: “Declarar penalmente responsable” a este sujeto “por el delito de abuso sexual simple en carácter de autor (tres hechos) en perjuicio de menores”.