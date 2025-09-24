Cuatro detenidos por golpear salvajemente y robarle violentamente a un estudiante

Cuatro delincuentes señalados por el violento robo cometido contra un estudiante en Parque Industrial quedaron detenidos y serán acusados en las próximas horas. La Policía allanó un aguantadero en el que todos vivían y recuperaron pertenencias de la víctima.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, informó a LMNeuquén que el allanamiento fue dispuesto en el marco de la investigación por un violento robo ocurrido el lunes 22 por la noche en ese barrio.

Un joven estudiante de 19 años, quien caminaba esa noche por calle Ingeniero Huergo, fue sorprendido por siete sospechosos a la altura del edificio L3, quienes lo amedrentaron y comenzaron a golpearlo para sustraerle sus pertenencias. "Previo golpearlo con una manopla de hierro, lo despojan de sus elementos personales y él logra reconocer por apodo a los autores porque son personas del ambiente delictivo" , detalló Rebolloso.

Los delincuentes, ya identificados por los propios vecinos del barrio dado los numerosos hechos a los que se los vincula, golpearon al estudiante hasta hacerlo caer y luego lo patearon en el suelo, con inusitada violencia. "Le hicieron perder el conocimiento", añadió el jefe policial, siguiendo lo denunciado por la víctima.

Para cuando el joven despertó unos minutos más tarde, se encontraba solo en la calle. Como pudo, se levantó y se dirigió a la Comisaría 20, donde denunció el robo del que había sido víctima y detalló las pertenencias que le habían llevado: documentación, su billetera con dinero y tarjetas y elementos de estudio.

comisaria 20 parque industrial

Los ladrones viven juntos en un aguantadero

Los investigadores comenzaron a trabajar de inmediato en el hecho y en base a los apodos aportados por la víctima, de manera que pronto se pudo identificar a los sospechosos y el domicilio donde pernoctan: una casa heredada por uno de los delincuentes y ubicada dentro de la misma barriada, que actualmente se utiliza como aguantadero. Se trata de una vivienda prácticamente destruida donde pernoctan varias personas y que los vecinos han pedido reiteradamente que sea desarticulada.

Toda la prueba se le presentó al fiscal de Robos y Hurtos Horacio Maitini, quien consiguió la autorización para requisar el domicilio, diligencia que se concretó el día martes de esta semana, pasado el mediodía.

Horacio Maitini, fiscal de Robos y Hurtos Ministerio Público Fiscal

Allí, no solo demoraron a cinco sospechosos, sino que además dieron con todas las pertenencias de la víctima, prueba clave para imputarles el violento robo. En el lugar también se identificó a una joven mujer, pareja de uno de los sospechosos, quien pernocta en la misma vivienda pero no fue demorada por no pesar sobre ella restricciones a la circulación ni pedidos de captura.

Tras las tareas pertinentes, la fiscalía resolvió que cuatro de ellos quedaran detenidos para ser llevados a una formulación de cargos este miércoles, mientras que el quinto fue liberado, aparentemente por no tener vinculación con el hecho. En tanto, la Policía continuará su trabajo en busca de los tres restantes ladrones.

En tanto, respecto de los detenidos, se espera que se les dicten medidas de detención que los saquen de las calles y del aguantadero, donde su presencia preocupa a los vecinos.