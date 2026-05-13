Entraron al local de pleno centro de Comodoro Rivadavia ni bien abrió. Investigan si alguien avisó que la caja fuerte estaba a tope. ¿Falló un botón de pánico?

En 10 minutos y sin mostrar armas, encapuchados se llevaron $33 millones de un Pago Fácil.

Este miércoles 13 de mayo de 2026 arrancó con un impactante robo en pleno centro de Comodoro Rivadavia , en Chubut, donde tres delincuentes ingresaron a un local de Pago Fácil y Western Union y en un operativo veloz y coordinado se llevaron $33 millones de pesos de la caja fuerte del comercio.

Todo ocurrió entre las 8:05 y las 8:15 de la mañana, apenas minutos después de que abriera sus puertas el local ubicado en Avenida Estados Unidos al 900, sobre la esquina de Kennedy.

Los tres sospechosos llegaron con el rostro cubierto con capuchas y cuellos de abrgioi y según se conoció, en ningún momento exhibieron armas de fuego .

Simplemente, mediante violentas amenazas verbales intimidaron a las empleadas y lograron que abrieran la caja fuerte.

Una vez que se apoderaron del dinero, escaparon sin causar daños materiales en el comercio y antes de que llegara la policía al lugar.

Según informaron medios locales, las empleadas del lugar no pudieron precisarle a la policía si los autores del robo usaron un vehículo para darse a la fuga.

Tres encapuchados y ningún arma en el Pago Fácil

La denuncia fue radicada cerca de las 8:30, unos 15 minutos después del fugaz golpe comando.

El jefe de la Comisaría Tercera, comisario Alexis López, confirmó los detalles del hecho.

“Ingresaron aproximadamente tres personas mediante amenazas, sin utilizar arma de fuego ni nada, y les sustraen a las cajeras la suma de 33 millones de pesos que se encontraban en la caja fuerte", informó el jefe policial a ADNSUR.

El comisario precisó que el comercio ya estaba en funcionamiento cuando ocurrió el asalto:

"Desde las 8 de la mañana abre Fácil y junto al local también funciona un kiosco, por lo que ya había actividad en el lugar", precisó.

Sobre la huida de los ladrones, señaló que las empleadas no pudieron aportar mayores detalles.

"Las personas estaban encapuchadas, con la cara tapada. Las trabajadoras no alcanzaron a observar vehículos ni nada, simplemente entraron, mediante amenazas les pidieron que abran la caja fuerte, sacaron el dinero y se dieron a la fuga", reiteró.

Una suma que llama la atención

Uno de los aspectos que más les llamó la atención a los investigadores fue la abultada suma que había en la caja fuerte al momento del asalto.

Alexis López, titular de la Comisaría Tercera de Comodoro Rivadavia El comisario Alexis López, responsable de la Seccional 3ra de Comodoro Rivadavia. Diario Jornada

"Personal de la brigada se encuentra trabajando. Por ahí cuestiones muy precisas no puedo dar detalle, pero sí llama la atención la cantidad de dinero que había en la caja fuerte del comercio."

La hipótesis de que los autores pudieran haber contado con información previa, filtrada por alguien vinculado al comercio, es una de las líneas que investiga el Ministerio Público Fiscal.

El comisario también confirmó que los investigadores cuentan con registros fílmicos tanto del interior del local como de la vía pública.

"Existen cámaras en lo que es el comercio, como así también en la Avenida Estados Unidos", precisó.

¿La policía podría haber llegado a tiempo?

Hay un dato adicional: el botón de pánico instalado en el local falló al momento del asalto.

"La empleada nos refiere que lo apretó, pero no funcionó, por lo cual la policía fue alertada en el momento exacto para poder intervenir", explicó.

boton antipanico.jpg Una empleada del Pago Fácil declaró que apretó el botón antipánico, pero no funcionó (imagen ilustrativa).

El comisario indicó que el dispositivo dependería de un servicio privado de seguridad contratado por el propio comercio.

Una falla resulta la explicación más plausible para que el alerta no llegara en el momento a las fuerzas de seguridad, que tomaron conocimiento recién unos 15 minutos después, cuando se hizo la denuncia y los delincuentes ya se habían fugado.

Investigación en marcha

Tras el hecho, efectivos de la Seccional Tercera montaron un operativo en la zona mientras personal de Criminalística realizó las primeras pericias dentro del local.

En paralelo, la División Policial de Investigaciones (DPI) inició el relevamiento de las cámaras de seguridad del comercio y de los alrededores para intentar reconstruir el recorrido de fuga de los autores.

Las empleadas y los testigos presentes ya prestaron declaración y aportaron datos sobre las características físicas y la vestimenta de los sospechosos, que podrían ayudar a identificarlos en imágenes de cámaras de vigilancia.

La causa quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar cómo se organizó el golpe y si los autores contaban con información previa sobre el volumen de dinero que se encontraba en la caja fuerte del local.