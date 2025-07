"Lo vamos a hacer boleta": así fue el estremecedor asalto a los petroleros de Comodoro Rivadavia

“Se subieron por el lado del chofer, lo hicieron correrse al asiento del acompañante y habilitaron a abrir la puerta principal de la camioneta, para que los otros dos delincuentes interceptaron a los compañeros que estaban en la parte de atrás, que venían durmiendo”, contó Rafael Román, dirigente del sindicato petrolero del Chubut, entrevistado por el medio local ADN Sur.

Policía de Comodoro Rivadavia.jpg Robo a petroleros en Comodoro Rivadavia: la Policía había visto a los ladrones. (Foto ilustrativa).

“Empiezan a pedir los celulares, a golpear a la gente, toman el control de la camioneta y los sacan a dar vueltas alrededor del barrio La Floresta”, continuó Román.

Amenazas, golpes y huidas

En ese marco comenzaron las amenazas cuando los ladrones encontraron solo tres celulares, a pesar de que había cuatro trabajadores en el vehículo.

Uno de ellos había dejado el teléfono sobre un costado de la camioneta. Román relató que, a los gritos, lo amenazaron: ¡Lo vamos a hacer boleta, lo vamos a hacer boleta!”.

En un momento, se cruzaron con un vecino que aparentemente estaba yendo a trabajar en su vehículo y terminó siendo también amenazado.

La situación, que comenzó cuando ese vecino se atravesó en el paso de los malvivientes, derivó en agresiones físicas a los petroleros que estaban secuestrados en su camioneta.

“Le ponen el freno a la camioneta, se baja el delincuente y lo increpa al vecino pidiéndole con el arma, apuntándole al vecino, que retroceda y que lo deje pasar”, relató el sindicalista.

Pero después de eso, la camioneta se detuvo y no pudo arrancar. “Ahí empezó un tira y afloje donde les empezaron a pegar con las cachas de las armas a los compañeros, cortándole la cabeza a uno de ellos, dejándole una herida bastante grande. Después entró la desesperación y el pánico y, como no pudieron arrancar la chata, abandonaron el vehículo y se fueron con las pertenencias de los trabajadores”, agregó Román.

Dentro de todo lo vivido, Román mostró alivio porque la actitud de las víctimas durante el robo ayudó a que no pasaran cosas peores. “Tuvieron la tranquilidad para no reaccionar y entregar todas las pertenencias para que el hecho no escalara a niveles más altos, valoró.

Si no hubiera sido así, opinó “hoy podríamos estar lamentando un herido de bala o una de una vida”.

Comodoro Rivadavia: la Policía los había visto

Acerca de la investigación, Román informó que las víctimas fueron a la Fiscalía de Comodoro Rivadavia a hacer un “reconocimiento fotográfico de la gente que delinquió, a ver si los identifican”.

Asimismo, dijo que los ladrones podrían ser delincuentes conocidos, y que “el personal policial los identificó.

En ese sentido, detalló que los agentes policiales le contaron que ya habían interceptado a los sospechosos previamente al hecho delictivo, durante un control de rutina.

“Se les hizo un control por actitudes sospechosas, presentaron su documentación y no pudieron retenerlos, los tuvieron que dejar ir”.