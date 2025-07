El Senado aprobó las leyes propuestas por los gobernadores: de qué se tratan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabyspepe/status/1943476722630037546&partner=&hide_thread=false SENADO. Se aprobaron con 56 votos afirmativos y 1 en contra (Luis Juez) los proyectos promovidos por los gobernadores sobre redistribución de lo recaudado por impuesto a los combustibles y reparto de ATN. Es mayoría de dos tercios (sobrados). pic.twitter.com/EtvyH70WnN — Gabriela Pepe (@gabyspepe) July 11, 2025

El otro proyecto elimina seis fondos fiduciarios: de Infraestructura Hídrica, de Transporte, Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda. Excepto los recursos vinculados al impuesto a los combustibles líquidos, el resto pasará a distribuirse según lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal 23.548.

Ambas iniciativas fueron previamente avaladas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según confirmaron fuentes legislativas. La aprobación anticipa un escenario complejo para la discusión del Presupuesto 2026, que el Ejecutivo deberá presentar en septiembre.

El debate

Durante el debate, el senador Fernando Salino (San Luis), del peronismo y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sostuvo: “La salida está en las provincias. El crecimiento y el despegue pasan por dotar de otra capacidad a los recursos”. En relación al ajuste del Gobierno nacional, agregó: “El superávit no se va a caer con estos proyectos. Ya se cayó y se sostuvo en las provincias, universidades, jubilados y los más vulnerables”.

Por su parte, Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) advirtió: “Estamos volviendo a un debate del siglo XIX, de centralismo versus autonomías provinciales. Creíamos que habíamos avanzado, pero aparentemente nunca vivimos en un período de centralismo tan discrecional como el que vivimos hoy”.

El senador Sergio Uñac (San Juan), alineado con el kirchnerismo, manifestó: “Representamos a los pueblos de las provincias y entendemos la situación que se atraviesa con la baja en la distribución de fondos”. Su par Guillermo Andrada (Catamarca) fue el autor de los dos proyectos iniciales sobre los que se construyeron las propuestas sancionadas.

senado

La senadora Beatriz Ávila (Pro – Tucumán), habitual aliada de La Libertad Avanza, afirmó: “Las provincias no tienen solo a su cargo salud y educación, sino también justicia y la garantía de la paz social”. Y agregó: “Las provincias son preexistentes a la Nación”, en alusión a la falta de respuestas del Ejecutivo nacional a los reclamos federales.

Desde el radicalismo, el senador Flavio Fama también criticó la actitud del Gobierno: “La hostilidad de esta Cámara no solo se debe a la falta de diálogo, sino también a que no se conocen las diferentes realidades”. Al respecto, reflexionó: “Si me decían hace un mes atrás que todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad iban a firmar estos pedidos, hubiese dicho ‘están locos’, pero indudablemente, el loco soy yo”.