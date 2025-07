Escándalo en Chos Malal: un violador serial fue alojado a escondidas en un hogar de ancianos

Aun así, la delegación de ATE emitió un comunicado dirigido a la comunidad chosmalense: " no vamos a tapar ni a ser cómplices de un hecho tan grave ". En este sentido, expusieron públicamente: "fue trasladado luego de que se enteraron de que hoy (lunes) se iniciaba con duras medidas, no por eso vamos a dejar de decir que Luis Antonio Cuculich caminó entre nosotros, y estaba siendo "escondido" en la residencia Ruca Canay con la dirección de Sandra Ortega".

El prontuario coincidía con una serie de comportamientos y comentarios libidinosos que habían incomodado especialmente a las trabajadoras: por ejemplo, les preguntaba si tenían hijas y podían mostrarle una foto, intentaba entrar a habitaciones ajenas, manifestaba su felicidad cuando las empleadas eran solteras. Un discurso que habían empezado a dejar pasar como si Cuculich entrara dentro de lo esperable de un varón, pero no lo era.

"¿Dónde quedan los derechos? Las trabajadoras sienten que fueron carne de perro, se sintieron basureados", sentenció Yanet Moya, secretaria gremial de ATE a LMNeuquén. Según dijo, el reclamo fue trasladado a Gloria Balderrama, titular de la Dirección de Derechos Humanos provincial, en una reunión convocada por el personal este viernes 4 de julio. "Fue movilizante, hay sobrevivientes de abuso en la institución, muchas mujeres grandes, e incluso una compañera tuvo la valentía de contar su caso y cuestionar a las autoridades de cómo habían podido hacer que bañe a un violador serial".

En este sentido, postularon la gravedad de que un violador de menores haya estado en contacto con una institución que tiene vínculo directo con instituciones educativas infantiles construido a lo largo de los años, como la Orquesta Infanto Juvenil Voces del Viento de Tricao Malal.

Los Adultos del Hogar Ruca Canay compartieron una tarde de lectura y obra de teatro con los alum El hogar de ancianos de Chos Malal construye un vínculo con la comunidad recibiendo niños y niñas de instituciones educativas y culturales. Instagram Nicolás Albarracín

Cabe recordar que en los pasillos judiciales Luis Cuculich recibió un sobrenombre escalofriante: le decían el "violador de vírgenes". Las víctimas, siempre menores de edad, describían el mismo modus operandi. Cuando estaban en la calle esperando el colectivo, Cuculich aparecía en un Falcon, o luego de años, un Peugeot, se hacía pasar por policía y las intimidaba para que suban al auto. Mientras daba vueltas les preguntaba si eran vírgenes y finalmente las llevaba a zonas descampadas para abusarlas.

Luego de cumplir 15 años de prisión, quedó en libertad condicional y volvió a intentar violar: en 2002 fue denunciado en la Comisaría Quinta de Centenario por avanzar sobre una chica de 16 años en el hospital y en 2003 a una joven que caminaba cerca de los clubes del río Limay en Neuquén Capital. Pero las denuncias no prosperaron, la Justicia no lo interpeló más y en 2009 completó la pena.

En marzo de 2024, el periodista Guillermo Elía lo encontró en la Ciudad Judicial, donde recordó que detrás de ese rostro arrugado y una mirada cansina, nunca antes fotografiada hasta ese momento, seguía siendo la persona que, como dijeron los jueces en el fallo por violación, “arruinó vidas”.

Un ingreso irregular

"Buenas noches, disculpen la hora. Quería informarles que esta tarde ingresó un adulto. Se llama Antonio y es de Neuquén", decía el mensaje enviado a las 20:46 el jueves 19 de junio al grupo de WhatsApp por la directora de Ruca Canay, la residencia de ancianos de Chos Malal. Si bien los trabajadores intuían que algo raro escondía ese escueto aviso, nunca hubieran imaginado que ese hombre llamado Antonio, de Neuquén, lúcido y ágil, fuese el violador serial de Neuquén.

"Los trabajadores solo sabían que se llamaba Antonio, y que el apellido —según la directora— era “muy difícil” y por eso no se los decía", explicó Moya, quien como secretaria de ATE está cargo del sector dependiente de la Subsecretaría de Familia. El hombre ingresado misteriosamente llegó en silla de ruedas pero no la necesitaba, porque caminaba tranquilamente. No tenía signos de demencia ni vulnerabilidad, lo que también les llamó la atención siendo que hay tres ancianos de Chos Malal en lista de espera para residir en el hogar que hasta ahora contiene a 21 personas.

Según aseguran las cuidadoras, Cuculich, el flamante residente N° 22, llegó con su DNI y una tarjeta de salud, que retuvo la directora de Canay. “Nada más. Ni una hoja. En una de las reuniones convocadas por trabajadores con la directora, le manifestamos: ¿quién tomó la decisión de que él venga y por qué así?”, dijo Moya, pero no hubo contestación.

"Nadie dio ningún tipo de explicación, dijeron que ellas habían intervenido porque estaba en la calle, se agarraron de la confidencialidad, cuando le estaban pidiendo información como parte de la institución, una mínima referencia que tenés que trasladar a los trabajadores", cuestionó la gremialista. Además, agregó: "Tenemos una médica que asiste a los residentes y dio fe de que era rarísimo. Alguien que no tenía ni siquiera un informe, una historia clínica mínima, nada por psiquiatría fue admitido en el hogar provincial".

Luego de la reunión que mantuvieron, los trabajadores recibieron un protocolo que causó perplejidad. Titulado "Dispositivo de intervención para acompañamiento individualizado de residente" el documento prometía "el abordaje de los padecimientos mentales", y mencionaba que, "adoptaba como premisa demarcatoria de la senda a seguir en la materia, los estándares fijados y respecto de la protección de los derechos humanos de todo el personal involucrado".

Sin embargo, los trabajadores lo tomaron como un "chiste", o peor: "fue una tomada de pelo, decía que había que señalizar por dónde podía caminar el tipo, que solo debían bañarlo los hombres, cuando hay un solo cuidador varón por turno". En total, en Ruca Canay hay 21 personas alojadas, aunque tiene capacidad para 25.

Se fue como llegó: bajo secreto

Es preciso mencionar que el mismo Cuculich no pudo guardar el secreto de su identidad y la revelación causó temor en las trabajadoras a su cargo. Fue a la semana de haber ingresado. Le manifestó a dos cuidadoras que buscaba a su hijo y pidió que lo busquen en internet. "Se llama igual que yo", dijo y bastó que googlearan para que encontraran la historia del primer violador serial de Neuquén e incluso que el único hijo que tuvo había hecho el trámite para eliminar el apellido de origen serbio.

"Yo estaba repartiendo folletos en la plaza y se me acerca una compañera, pero no me dice el apellido, lo había escrito en una servilleta sintiendo miedo por quién era", recordó la secretaria del gremio estatal y señaló que las piezas comenzaban a encajar: "cerró todo, por qué había llegado escondido, que le dieron termos nuevos para todos los residentes, era curioso, decían que tenía demencia, pero no era así, muchas cosas raras".

El domingo 22, tres horas después de que ATE notificara oficialmente que usarían el SUM para una asamblea de trabajadores, Cuculich fue retirado del hogar. “Así como lo metieron a escondidas, lo sacaron. Sin decir nada. Nos dimos cuenta porque había salido y no apareció a merendar”, relató Moya. Luego, en un mensaje de WhatsApp al grupo de trabajo, las autoridades admitieron que lo habían trasladado “por resguardo a la integridad del personal”.

"Lo que negaron en la reunión del viernes, lo reconocieron por mensaje", reprochó Moya, y anticipó que ATE exigirá una investigación completa que revele quién dio la orden para que Cuculich ingrese. Mientras tanto, las trabajadoras esperan respuestas: “Nos quieren hacer creer que fue un error administrativo. Pero esto fue una decisión política y fue una violencia directa contra todas nosotras”.