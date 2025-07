El dolor de la mamá del joven asesinado en Año Nuevo en Comodoro Rivadavia: "No me puedo levantar de la cama"

" No me puedo levantar de la cama ", confesó Bárbara Sarmiento con la voz quebrada por el dolor. La madre de Andrés Cifuentes , el joven de 21 años asesinado a puñaladas en Comodoro Rivadavia en la noche de Año Nuevo , habló después de que la Justicia de Chubut extendió por seis meses la prisión preventiva del único acusado del crimen .

" Me quitaron todo lo que tenía . Perdí a mi hijo, mi único hijo , era todo lo que tenía y realmente me cuesta", expresó la mujer en diálogo con medios locales tras conocerse el resultado de la audiencia de control de detención realizada en la mañana de este jueves.

El tribunal resolvió que siga preso mientras avanza la investigación y también rechazó el pedido de arresto domiciliario, al considerar que existe riesgo de fuga del imputado.

En tanto el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, confirmó que el caso irá a juicio por jurados y adelantó que la parte acusadora pedirá 20 años de cárcel para el imputado.

Cifuentes fue atacado a puñaladas en la zona conocida como "60 Viviendas", en el barrio Laprida, en el sector norte de Comodoro Rivadavia.

Maximiliano Cifuentes - marcha 2.jpg Una de las marchas en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por Maximiliano Cifuentes.

Según se informó en el momento del hecho, el joven falleció mientras iba camino en una ambulancia hacia el hospital después de recibir tres puñaladas que resultaron mortales.

"La estoy pasando realmente mal. Me quedé con mi nieta que se quedó sin su papá y es muy difícil para ella también", agregó Bárbara, que pese al dolor no olvidó mencionar a quienes la ayudan en este difícil momento. "Les agradezco a todos los que me acompañan porque realmente, de a poquito, me voy levantando".

Una pelea mortal en Año Nuevo

El crimen ocurrió en la madrugada del 1° de enero cuando Cifuentes se encontraba junto a un amigo en la cuadra de Ottawa, entre Tinogasta y Código 2046. Cerca de las 5.30 de la mañana se desató la pelea mortal.

Maximiliano Cifuentes.jpg Maximiliano Cifuentes tenía 21 años.

En las primeras actuaciones, la policía pudo determinar que minutos después de un altercado entre la víctima y su amigo con una mujer, Romero llegó al lugar donde estaban ambos y tras una discusión, "atacó a la víctima con un elemento cortante". Le asestó tres puñaladas y le provocó la muerte.

Al día siguiente y luego de dos allanamientos, el acusado del homicidio fue detenido y desde entonces permanece en prisión preventiva.

La versión de la defensa del acusado, desmentida

Más de dos meses después, el padre de Romero salió a hablar públicamente y dio una versión que ubica a su hijo y a su nuera como víctimas del episodio. "Estamos respetando el dolor de la madre de Cifuentes, pero también queremos que se sepa nuestra verdad", explicó el hombre en ese momento.

Según su testimonio, el ataque de su hijo fue "en defensa propia", luego de que los otros jóvenes discutieran con su novia porque uno de ellos había orinado en la puerta de la casa donde estaba reunida la familia para celebrar el Año Nuevo. En ese altercado, según su versión, intentaron abusar de ella.Y al saberlo, Romero reaccionó y los fue a buscar, desatándose la pelea.

Crimen de Año Nuevo en Comodoro Rivadavia: la versión del acusado Roberto Romero (derecha), de 33 años, será sometido a un juicio por jurados: si lo declaran culpable, la fiscalía pedirá 20 años de prisión.

La mamá de Cifuentes desmintió categóricamente esa idea. "No fue en defensa, (Romero) es un tipo de 1,90 que sabe artes marciales. O sea, todo lo que dicen se comprobará que es mentira", aseguró. Y en otra parte de su testimonio aclaró: "Yo tengo testigos de todo lo que digo".

No es la única que desmiente la versión que también da la defensa de Romero en la causa. Olazábal señaló que hay evidencias objetivas que contradicen el argumento de defensa propia.

"Esto quedó desmentido por los testimonios y por la evidencia reunida. No voy a entrar en detalles porque el caso irá a juicio por jurados, pero para la fiscalía está todo claro", resaltó el jefe de fiscales, quien informó que el Ministerio Público ya cerró la investigación del caso y que ofreció 42 testigos.

"Un chico de trabajo"

Al recordar a su hijo, Bárbara Sarmiento destacó que “era un chico de trabajo, trabajaba conmigo y era muy buen chico, te lo puede decir cualquiera".

La madre de la víctima se mostró esperanzada respecto a la posibilidad de que se haga justicia y evaluó que la causa, "por el momento va en curso". Según entiende, solo queda "esperar que pase el tiempo y lo condenen".