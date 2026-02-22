Camping del Lago Correntoso: la municipalidad volvió a clausurar puestos comerciales

En medio de la tensa situación judicial, las autoridades municipales volvieron al camping para realizar una inspección. Con qué se encontraron.

El conflicto por el camping del lago Correntoso parece no tener fin. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén declaró días atrás inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por la comunidad mapuche Paichil Antriao en el marco del juicio iniciado por la Municipalidad de Villa La Angostura por la propiedad y ejecución de la sentencia de desalojo.

En este complejo contexto, este sábado la municipalidad realizó en la zona de la playa pública del lago Correntoso actuaciones de control para verificar el cumplimiento de las clausuras que habían realizado en la jornada del viernes.

Durante el control, inspectores lograron constar que las fajas de clausura no se encontraban colocadas en los locales oportunamente clausurados, y que se estarían desarrollando actividades comerciales sin la correspondiente habilitación.

clausura lago correntoso

De esta forma, las autoridades procedieron a labrar actas de infracción por actividad comercial sin habilitación, labrar actas por violación de clausura, disponer la nueva clausura de los puestos involucrados y clausurar los fogones ubicados en el sector intervenido.

El objetivo de esta medida es priorizar el orden en el uso del espacio público y la seguridad de residentes y turistas, ya que esta playa es uno de los puntos visitados de la ciudad, por lo que las autoridades remarcaron la importancia de preservar su funcionamiento dentro del marco regulatorio vigente.

Clausura del camping mapuche del Lago Correntoso

Un mes atrás, la Municipalidad de Villa La Angostura clausuró el camping mapuche del Lago Correntoso. Ocurrió en un operativo de control e inspección en la playa pública de ese lago y en distintos sectores del Nahuel Huapi. Desde la comunidad Paichil Antriao reclamaron que la intendencia cortó las instancias de diálogo.

Los procedimientos forman parte de una serie de acciones preventivas que el Municipio viene desarrollando durante la temporada turística. Estas tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia comercial, ambiental y de seguridad.

Durante el operativo, los inspectores constataron el funcionamiento irregular de varios establecimientos comerciales en el Correntoso, lo que derivó en cinco actas de infracción, la clausura de los locales involucrados y la aplicación de sanciones "conforme a la normativa municipal vigente".

El conflicto sin fin entre la municipalidad de Villa La Angostura y la comunidad mapuche

Aunque la municipalidad busca un desalojo de la comunidad de esta zona, desde la Lof sostienen la ocupación tradicional del espacio, al tiempo que las autoridades reclaman la titularidad formal sobre el predio.

El conflicto por el camping Rincón de los Amigos del lago Correntoso no es nuevo. Desde 2012, integrantes de la comunidad Paicil Antriao se instalaron en el predio tras el vencimiento del contrato de concesión con el anterior administrador. Durante más de una década, las autoridades municipales han intentado recuperar el espacio, argumentando su uso ilegal y la falta de condiciones de seguridad.

Camping Mapuche Paichil Antreao.jpg El camping del lago Correntoso "Rincón de los Amigos" en Villa La Angostura.

En varias oportunidades, la situación fue eje de polémicas en la localidad. En octubre de 2024, LM Neuquén informó que el municipio buscaba evitar el desalojo forzado, priorizando un acuerdo consensuado. Sin embargo, la falta de avances en las negociaciones y el incumplimiento de los plazos judiciales llevaron a Murer a cambiar de estrategia.

Asimismo, en junio de 2024, el medio señaló que los vecinos se indignaron al descubrir que los ocupantes habían instalado un pilar de luz con el aval del EPEN, a pesar de la falta de documentación legal que respaldara esta acción. Este hecho se sumó a una lista de tensiones que deterioraron aún más las posibilidades de un acuerdo.

“Confío en que juntos, como sociedad, podremos concluir este largo proceso de restitución de manera pacífica. Villa La Angostura nos necesita unidos para seguir creciendo”, había dicho el intendente en su momento.