Tensión en Villa La Angostura: clausuran el camping mapuche del Lago Correntoso

Fue en el medio de inspecciones en las playas públicas del Correntoso y el Nahuel Huapi. La Municipalidad detectó irregularidades.

El camping mapuche del lago correntoso fue clausurado por la municipalidad de Villa La Angostura. Foto: Diario Andino.

Este miércoles, la Municipalidad de Villa La Angostura clausuró el camping mapuche del Lago Correntoso . Ocurrió en un operativo de control e inspección en la playa pública de ese lago y en distintos sectores del Nahuel Huapi. Desde la comunidad Paichil Antriao reclamaron que la intendencia cortó las instancias de diálogo.

Los procedimientos forman parte de una serie de acciones preventivas que el Municipio viene desarrollando durante la temporada turística. Estas tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia comercial, ambiental y de seguridad.

Durante el operativo, los inspectores constataron el funcionamiento irregular de varios establecimientos comerciales en el Correntoso , lo que derivó en cinco actas de infracción, la clausura de los locales involucrados y la aplicación de sanciones "conforme a la normativa municipal vigente".

clausura camping mapuche (1) Foto: Diario Andino

Las medidas se adoptaron tras detectarse irregularidades en habilitaciones comerciales y uso indebido del espacio público, según informó Diario Andino.

El Área de Medio Ambiente municipal reiteró la clausura de sectores destinados a la realización de fuegos, los cuales permanecen inhabilitados por razones de seguridad y prevención de incendios forestales.

Desde el Municipio informaron que algunos de estos sectores aún conservaban las cintas de clausura colocadas el pasado 10 de enero, lo que evidencia el incumplimiento reiterado de las disposiciones.

En el marco del operativo, se labró además un acta de infracción al establecimiento “Camping Quilla Hue”, al constatarse el desarrollo de actividad mediante la instalación de carpas sin la debida autorización municipal.

Esta situación motivó la clausura del camping, al tratarse de una actividad turística no habilitada formalmente.

Llamado al cumplimiento de las normas

Desde el Ejecutivo local recordaron a la comunidad y a los prestadores turísticos la importancia de respetar las normativas vigentes, especialmente aquellas relacionadas con:

Habilitación de actividades comerciales

Uso responsable de espacios públicos

Prevención de incendios

Protección del entorno natural

El Municipio remarcó que estas medidas buscan resguardar la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes, y preservar el patrimonio ambiental de la localidad.

Finalmente, se informó que el Municipio continuará realizando operativos de control en distintos puntos de Villa La Angostura, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y promover un turismo responsable y seguro.

El reclamo de la comunidad Paichil Antriao

El werken del Lof Paichil Antriao, Florentino Nahuel, se mostró sorprendido por la decisión porque, según afirmó en diálogo con LU5, "justamente estábamos llevando adelante una instancia de diálogo" que "tiene que ver con un acuerdo que hicimos el año pasado justamente para evitar que esto pase a mayores".

image Foto: Bariloche Digital.

Según relató el werken, ya había compromisos de ambas partes en la instancia de diálogo para que todos los servicios se cumplan de acuerdo a la normativa. "De la nada apareció personal municipal, de turismo, del tribunal de faltas. Llegaron directamente a clausurar, llegan con cinta de clausura, a clausurar todos los puestos que están acá en el camping", dijo. "Mientras se daba la clausura, también expulsaron a gente que estaba acampando", dijo Nahuel.

"Cuando el intendente propuso regularizar, que los lugares queden habilitados como corresponde, nosotros en ningún momento nos opusimos a eso. Dijimos que sí, que estaba bárbaro y que avancemos. Inclusive el intendente había prometido llevar adelante unos cursos para los equipos de cocina y los servicios que se cumplen acá", argumentó.

El hombre afirmó que, llegado un punto, dejó de haber contacto de parte de la intendencia. "No pudimos avanzar con respecto a eso. Si no, hoy estaríamos ya trabajando con la habilitación correspondiente. Pero fue una negativa del mismo intendente a seguir con el diálogo", reclamó.