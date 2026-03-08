Seis personas fueron demoradas por caza furtiva: restos de ciervo colorado, armas y cabezas de animales

La Comisaría de Villa Traful junto a diversas autoridades llevaron a cabo un operativo en el marco de la lucha contra la caza y pesca ilegal.

Luego de haber atrapado a dos personas en plena caza furtiva , los operativos que lleva a cabo Guardafauna de la Provincia del Neuquén continuaron y, en esta ocasión, seis personas fueron demoradas en un control en la ruta 63 .

Este jueves, personal de la Comisaría 51° de Villa Traful es que -en el marco de una investigación judicial por caza ilegal- durante la mañana llevaron adelante el operativo, con la participación de Guardafauna de la Provincia del Neuquén, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la División Criminalística de la Policía del Neuquén, además de efectivos de la Comisaría 23 y del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes.

El mismo tuvo lugar en la ruta provincial 63, kilómetro 5. La causa que derivó en ese operativo es por caza de animales de fauna silvestre en campo ajeno sin autorización . Como resultado, seis personas mayores de edad fueron demorados en el lugar, solo uno de ellos oriundo de Neuquén.

El resto de los cazadores, indicaron las autoridades, registrarían domicilio en las provincias de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires. Las diligencias no sólo permitieron dar con ellos, sino que también se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos restos de ciervo colorado, astas y cabezas de ejemplares, armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, equipos de comunicación, teléfonos celulares, binoculares, herramientas de caza y prendas de vestir tipo camuflado.

caza furtiva ruta 63 (1)

En la provincia de Neuquén, la caza y pesca ilegales están prohibidas por la Ley Provincial N.º 2539. Las multas por infracciones a la normativa de fauna tienen un rango de valores que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves.

También se realizó la inspección de tres vehículos presentes en el lugar, procediéndose también al secuestro de elementos vinculados a la investigación.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, y tras los exámenes médicos de rigor, los involucrados fueron notificados de la causa en sede policial, continuando las actuaciones correspondientes.

arma caza furtiva

Temporada de operativos contra la caza furtiva

En cada inicio de temporada, la provincia de Neuquén activa diversos protocolos para controlar y atrapar a los pescadores y cazadores furtivos que atentan contra la fauna regional. Los operativos combinan presencia territorial de agentes, controles en rutas y planificación operativa y tecnológica.

Los procedimientos consisten en controles móviles, patrullajes en zonas ribereñas y denuncias ciudadanas que son fundamentales, ya que permiten a las autoridades actuar con rapidez.

¿Dónde denunciar a los cazadores furtivos?

La Dirección Provincial de Fauna cuenta con una línea destinada a recibir denuncias relacionadas con las actividades furtivas. Se trata del 0800-555-6636, un teléfono que activa de inmediato el sistema de control y deriva la intervención a la delegación correspondiente.

En la actualidad, el organismo cuenta con 25 delegaciones regionales y 122 agentes. El año pasado, el organismo incorporó un sistema integral que incluye 52 cámaras de monitoreo ambiental instaladas en puntos estratégicos para detectar caza y pesca ilegal. Además, sumaron 55 antenas de internet satelital que aseguran conectividad en zonas de difícil acceso.

El área recibe alrededor de 500 llamados semanales por denuncias. Entre los principales motivos se encuentran la caza y pesca ilegal, la venta clandestina de fauna y la presencia de animales silvestres heridos.